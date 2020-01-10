HABER /  GALATASARAY
ADV Mazluma Çatı Olalım
ADV Erken Rezervasyon Günlerine Geç Kalmayın

Yusuf Günay: Arda Turan'dan veya teknik heyetimizden bir talep olmadı

Demirören Haber Ajansı

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Arda Turan'ın Galatasaray'a transferi konusunda teknik heyetin veya Arda Turan'ın bir talebi olmadığını söyledi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, son dönemde kamuoyunu meşgul eden Arda Turan transferi ile ilgili olarak Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

''Herhangi bir görüş ve değerlendirme de olmamıştır''
Yusuf Günay, Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olacağı söyletinlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı; "Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'na intikal eden herhangi bir talep olmadı. Son yaptığımız transfer değerlendirme toplantımızda da bu konuda herhangi bir görüş ve değerlendirme de olmamıştır.

''Arda Turan için teklif olmamıştır''
Teknik heyetimizin de böyle bir talebi olmamıştır Arda Turan’ın kendisinden de, menajerinden de dolaylı ya da direkt bir transfer teklifi olmamıştır. Bildiğimiz tek şey yazılı ve görsel medya ile sosyal medyada bu konuda haberlerin yer alması ve buna ilişkin taraftarımızın verdiği tepkilerdir" 

SON DAKİKA HABERLERİ
Halk TV satıldı yeni sahibi iş adamı Cafer Mahiroğlu oldu
FETÖ'cü Akın İpek twitine çıldıran Mustafa Boydak meydan okudu
Crystal Palace Cenk Tosun'u açıkladı
Hafter'le görüşen İtalya Başbakanı Conte Türkiye'ye geliyor! Gündem Libya
Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini açıkladı: 6,3527'den 6,4079'a çıktı
Sergen Yalçın'dan bomba Simon Falette yorumu
ÖNCEKİ HABERLER
Ece Erken Fenerbahçeli futbolcuyu şikayet etti: Bana kimse gülen surat atamaz
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı tavsiyesi: Mutlaka ikinin üzerinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'ni inceledi
Feriköy mezarlığındaki tecavüz girişimine 19 yıl hapis istemi
İran'daki uçak kazasında son dakika gelişmesi! ABD Ukrayna ile paylaştı
Ay tutulması yay burcu etkileri 2020 mali alanda kriz kapıda
Yorumlar