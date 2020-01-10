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Türkler Donald Trump'ı güvenilmez buluyor! İlginç araştırma

ABD Başkanı Donald Trump, attığı tweetler üst üste yaptığı ve kendini yalanlayan açıklamalarla en çok konuşulan ABD Başkanı. Amerika merkezli Pew Araştırma Merkezi, Trump'a duyulan güveni araştırdı. Buna göre Türkiye yüzde 84'le ABD Başkanı'na en az güvenen 3. ülke.

Türkiye'ye karşıda bir söylediği bir söylediğini tutmayan Trump, Türk insanı tarafından güvensiz bulunuyor.

Güven araştırması yapıldı

Washington merkezli Pew Araştırma, ABD dışında Donald Trump'a duyulan güveni inceledi.

En az güvenen: Meksikalılar

Araştırmanın sonucuna göre; Trump'a en güvenenler yüzde 89'luk oranla Meksikalılar.Almanya yüzde 85'lik güvensizlik oranıyla ikinci sırada Türkiye ise yüzde 84 güvenmemeyle 3. sırada.

En çok güvenenler de İsrail var

Donald Trump'a en çok güvenenler ise yüzde 77'lik oranla Filipinliler, onları ise yüzde 71'lik oranla İsrailliler takip ediyor.

Trump'a duyulan güven oranı

Filipinler%77
İsrail%71
Kenya%65
Nijerya%58
Hindistan%56
Ukrayna%44
İngiltere%32
Kanada%28
Brezilya%28
Rusya%20
Almanya%13
Meksika%8

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