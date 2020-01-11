Avustralya'da korkunç felaket sürüyor! Yetkililer çağrı yaptı

Avustralya'da aylar önce başlayan ve tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamayan yangınlar devam ediyor. Ülke genelinde eylül ayından bu yana kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi. 1 milyara yakın hayvanın telef olduğu tahmin ediliyor. Yetkililer ev sahiplerine 'kaçabilen kaçsın' uyarısı yapıyor.