Hüsuf namazı kılınışı nasıl kılınır ay tutulması namazı nedir?

Bugün Türkiye saati ile 20.05- 00.15 saatleri arasında ay tutulması yaşanacak. Peki ay tutulması sırasında okunacak dua hangisi, ay tutulması namazı hüsuf namazı nasıl okunur, 2 rekatlık kılınışı ve Arapça okunuşu.

Bgün Türkiye'de 2020 yılının ilk tutulması olan ay tutulması yaşanacak. Peki ay tutulması sırasında okunacak dua hangisi, hüsuf duası nasıl okunur, hüsuf duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı nasıl? İşte ay tutulması duası hakkında merak edilenler...

Okunacak esma ve dualar:

* 312 kez Ya Rakiybu * 75 kez Ya Muzillu * 14 kez Ya Vehhab * 100 kez * Ya Gaffar 1020 kez * Ya Aziymu Celle Celalühü * 306 kez Ya Kahiru ya zel batşiş şedidi entellezi la yütakuntikamüh. * 7 kez Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, Aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm.

İŞTE GÜNEŞ VE AY TUTULMASI (KÜSUF-HUSUF) DUASI

Güneş ve ay tutulması esnâsıftda iki rekat namaz kılınır. 33 kere “Allâhü Ekber” diye tekbir getirilir. Sonra da:

“Sübhânallâhi ve’l-hamdü liltâhi ve lâ ilâhe illâhü vallâ- hü ekber Li havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm.”denir. Ayrıca bu esnâda dua edilir, tekbir getirilir, Al­lah’tan af dilenir, sadaka verilir ve Allah’a sığınılır.

HÜSUF NAMAZI NEDİR

Kanlı ay tutulması bugün yaşanacak. İslam dinine göre Ay tutulması sırasında namaz kılmak sünnet sayılmıştır. Ay tutulması sırasında kılınan namazlara ise Hüsuf Namazı denir? Ay tutulması sırasında kılınan Hüsuf namazı iki rekattır ve ay tutulması bitene kadar dua ile meşgul olunmasının hayırlı olacağı bildirilmiştir.

HÜSUF NAMAZI NASIL KILINIR

Ay tutulması için iki rekat namaz kılınır.

Her iki rekât ayakta ve kıraatler uzatılarak okunur, her rekatında ikişer rükû yapılır. Bu rükûlardaki teşbihler uzatılır. Secde teşbihleri uzatılmaz.

Bu namazlardan sonra ikişer tane hutbe okunur. Husuf namazında hutbeler aşikar okunur.

Güneş ve Ay tutulması esnasında namaz kılmak sünnet-i müekkekedir. Küsuf, güneş aydınlığının kısmen veya tamamen gizlenmesine, Husuf ise ayın aydınlığının bir kısmının veya tamamının gizlenmesine denir.

Güneş tutulduğu zaman Küsuf namazı, ay tutulduğu zaman Husuf na­mazı kılınır. Bu durumlarda müslüman, belanın giderilmesi ve aydınlığa kavuşulması için Allah´a dua ve niyazda bulunur.

HAZRETİ MUHAMMED HÜSUF NAMAZI İÇİN NE DEMİŞTİR

Cabir bin Abdullah´tan rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz Güneş ve Ay Allah´ın (kudretini yansıtan) delillerden iki delildir. Herhangi bir kimsenin ölümü veya haya­ti için tutulmazlar. O halde (Güneş ve Ay´ın) tutulusunu gördüğünüz za­man namaz kılınız. İçinde bulunduğunuz durum aydınlanıncaya kadar dua ediniz."

Bu namazların kılınış şekli:

Güneş veya ay tutulduğunda cemaatle iki rek´at namaz kılmak sünnet-i müekkede´dir. .

Cemaat olmazsa münferiden yani tek başına kılmak da sünnettir. Bu namazın her rek´aünda iki defa ayakta durmak, iki kıraat ve iki rüku et­mek daha faziletlidir.

HÜSUF NAMAZI HANGİ SURE VE DUALAR OKUNUR

İhram tekbiri alınıp normal dua ve Fatiha okunduktan sonra Bakara suresi veya onun kadar ayetler okunup rükua varılır. Rükuda 100 ayet kadar teşbih edilir. Sonra tekrar ayağa kalkıp Fatiha okunur ve ondan sonra Al-i İmrân suresi veya 200 kadar âyet okunur. Tekrar rükua varıp orda da 80 âyet kadar teşbih edilir. Sonra itidal ve secdeler edilip ikinci rek´ate kalkınır.

İkinci rak´atta fatiha´dan sonra Nisa suresi veya 150 âyet okunur rüku edilir. Rükuda 70 âyet kadar teşbih edilip tekrar kalkılır ve Fâtiha´dan sonra Mâide suresi veya 100 âyet okunur. Tekrar rükuâ varıp orda da 50 âyet okunur. Sonra itidal ve secdeler edip teşehhüd, salâvât ve dua okun­duktan sonra selâm verilir.

Güneş tutulması namazı gündüz kılındığı için kıraat gizli olur. Ay tu­tulması namazı ise gece kılındığı için açıktan okunur. Bu namazların ca­mide kılınması daha faziletlidir. İmam namazdan sonra cuma hutbesi gibi iki hutbe okuyup cemaatı hayır işlemeye ve tevbeye çağırır. Güneş tutulması namazı, güneşin açılması veya tutulmuş vaziyette batması ile kaçırılmış olur. Ay tutulması namazı da Ay´ın açılması veya Güneş´in doğmasıyla ka­çırılmış olur.