Sergen Yalçın Guilherme'yi açıkladı!

Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, takımın yıldız oyuncusu Guilherme'nin Beşiktaş'la görüştüğünü açıkladı.

BeIN SPORTS'a açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Guilherme Beşiktaş'la görüşüyor diye biliyorum. Gider mi, kalır mı tamamen kendisine kalmış bir şey. Ligin ilk yarısında bize çok katkı yaptı. Çok profesyonel oyuncu. Hiçbir problem yaşamadık. Tabii ki ben kalmasını isterim ama Beşiktaş'a gitmek isterse ona dur diyemeyiz. Görüşme, temas var. Sonucunu bilmiyorum ama."