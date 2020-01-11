İran ordusu Ukrayna yolcu uçağının insani hatayla vurulduğunu açıkladı

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayolları'na ait uçağın "yanlışlıkla" füze isabet etmesi sonucu düştüğünü duyurdu.

İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağın İran ordusuna ait füzeyle düştüğü ortaya çıktı.

"İnsani hata" açıklaması

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı, çarşamba günü düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Irak'taki üssüne yapılan füze saldırısının ardından atılan askeri adımların düşen uçağa etkisi olabileceği ihtimaline karşılık uzmanlardan oluşan bir heyet teşkil edildiği belirtildi.

ABD Başkanı ve ordusunun, yapılan saldırıya cevap olarak İran'daki birçok noktayı hedef alacaklarına dair yaptıkları tehditlerin ve bölgede yaşanan olağanüstü hava hareketliliğinin ardından, İran silahlı kuvvetlerinin de muhtemel tehditlere anında yanıt verebilmek için en yüksek seviyede teyakkuz haline geçtiği aktarıldı.

Açıklamada, ABD üslerine yapılan füze saldırısının ardından ABD savaş uçaklarının İran etrafındaki uçuşlarının arttığı ve ülkenin stratejik yerlerine saldırı yapılacağı bilgisinin savunma birimlerine ulaştığı belirtilerek, bunun üzerine birçok hedefin radarlarda görünmeye başladığı ve ülkenin hava savunma sisteminin de bu nedenle çok hassas bir duruma geldiği kaydedildi.

"Yüksekliği ile duruş şekli düşmanca saldırı yapacak gibiydi"

Açıklamada yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili olarak, şunlar kaydedildi:

"Ukrayna Havayollarına ait 752 sefer sayılı uçağı bu hassas ve kriz şartlarında İmam Humeyni Havalimanı'ndan hareket etti. Uçak, dönüş anında Devrim Muhafızlarının hassas askeri bir merkezine yaklaştı ve yüksekliği ile duruş şekli düşmanca saldırı yapacak gibiydi. Söz konusu uçak, bu şartlarda insani hata sonucu ve kasıtlı olmayarak hedef alınmıştır."

İran füzeyle düşürüldü iddiasını yalanlamıştı

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Kasım Biniyaz, Tahran'da düşen yolcu uçağının "füzeyle vurulduğu" iddiasını yalanlamıştı. Biniyaz, İran resmi haber ajansı IRNA'da yer alan açıklamasında, Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının motorda çıkan yangın nedeniyle düştüğünü söyledi.

Hasan Ruhani: Affedilemez bir hata

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hava savunma sistemi tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğü açıklanan Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağıyla ilgili, "Bu, kolayca bir kenara bırakılacak mesele değildir. Facianın nedeni ve failleriyle ilgili tahkikat devam etmeli ve bu affedilemez yanlışın sorumluları hakkında yasal işlem yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif özür diledi

"ABD'nin kriz zamanı neden olduğu insan hatası felakete yol açtı." diyen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "Ölenlerin ailelerinden özür diliyoruz" açıklaması yaptı.

176 yolcu ölmüştü

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı önceki gün düşmüş, 176 yolcudan kurtulan olmamıştı. Uçakta 82 İranlı ve 63 Kanadalının yanı sıra Ukrayna, İsveç, Afganistan, Almanya ve İngiltere vatandaşları vardı.