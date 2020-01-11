Başiktaş Guilherme transferini bitirdi

Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş'ın Malatya ekibinin formasını giyen 28 yaşındaki hücum oyuncusu Guilherme Costa Marques'in transferi konusunda prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Benevento'dan kiralık olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen Guilherme'nin Beşiktaş'a transferi yakın. Beşiktaş ile görüşme içerisinde olduğu öğrenilen Guilherme'nin siyah-beyazlılarla sözlü olarak anlaştığı ifade edildi.

Sergen de doğruladı

Guilherme, Malatya'da çok mutlu olduğunu ancak transfer işleriyle menajerinin ilgilendiğini söylemişti. Bugün sarı siyahlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın da Guilherme'nin Beşiktaş ile görüştüğünü doğruladı.

Anlaşmaya varıldı

Akşam saatlerinde Yeni Malatyaspor yönetimi ile Beşiktaşlı yöneticilerin bir araya geldiği ve iki takımın Guilherme transferinde anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Guilherme'nin transferi konusunda her iki kulüpten açıklama bekleniyor.

Kulüpten izin alması gerek

Öte yandan Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, bu transfer için Beşiktaş Kulübü ile bir görüşme içinde olmadıklarını aktararak, Guilherme'nin şu anda Yeni Malatyaspor oyuncusu olduğunu söyledi. Ravcı, oyuncunun siyah-beyazlılar ile anlaşması halinde kulüpten izin alması gerektiğini de ekledi.



''Beşiktaş bizi aramadan transferi bitirdiyse bunu etik bulmuyorum"

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ise katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada, "Oyuncunun menajeri bizi arayacaktı ama ne menajer ne kulüp bizi aramadı. Beşiktaş bizi aramadan transferi bitirdiyse bunu etik bulmuyorum" dedi.



