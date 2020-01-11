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Türkiye'den KKTC'ye su taşıyan boru patladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin su ihtiyacını karşılamak için yapılan boru hattı patladı. Hatta tamirat başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temiz su ihtiyacını karşılamak için Türkiye ile KKTC arasında 2013 yılında yapımına başlanan ve 2015 yılında tamamlanan su boru hattı yapıldı.

Patladı deniz üstüne çıktı

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz boru hattında arıza olduğunu belirtti ve şunları söyledi; "Borunun deniz altında askıya alındığı noktada kopma meydana geldi. Boru deniz altında askıya alındığı 250 metre derinlikteki noktada koptu."

Tamir başladı

Söz konusu arızanın tamiri için çalışmalar başladı.

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