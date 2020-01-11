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Simon Kjaer Milan yolunda

Mattia Caldara'yı Atalanta'ya satmaya hazırlanan Milan, anlaşmanın bir parçası olarak Simon Kjaer'i kiralıyor.

Simon Kjaer'nın yeni adresi belli oluyor. Atalanta forması giyen Danimarkalı stoper sezonun geri kalanını Milan'da geçirecek. Sky Sport Italia'nın haberine göre Mattia Caldara'yı Atalanta'ya gönderecek olan Milan, İtalyan savunmacının yerini de yine Atalanta'dan dolduruyor.

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la da zaman zaman anılan Simon Kjaer, anlaşmanın bir parçası olarak Atalanta'dan Milan'a katılacak. Bonservisi Sevilla'da olan ve Atalanta'da kiralık olarak forma giyen Danimarkalı stoper için Milan yetkilileri, İspanyol kulübüyle görüşüyor.

2015-17 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen 30 yaşındaki savunmacı, Atalanta dışında daha önce İtalya'da Palermo ve Roma formaları da giymişti. 

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