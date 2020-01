Masaj ve sporla göğüs nasıl büyütülür?

Masajla ve sporla göğüs nasıl büyütülür, bitkisel yollarla göğüs büyütmenin yolları nelerdir diye merak edenler için göğüsleri büyütmenin etkili yollarını derledik. İşte göğüsleri bitkisel spor ve masajla büyütmenin yolları.

Özellikle minyon vücut tipine sahip kadınlar için öne çıkan 'bitkisel yolla göğüs nasıl büyür?' sorusuna cevap olabilecek pek çok yöntemden söz edilebilir. Bu bitkisel yöntemler sayesinde estetik operasyonlara gerek kalmadan doğal yöntemlerle siz de göğüslerinizi kolaylıkla büyütebilirsiniz. Farklı kür ve formüllerin önerildiği göğüs nasıl büyür? sorusuna uzmanların verdiği yanıtları araştırırsanız, bitkisel yollarla göğüslerinizi istediğiniz forma getirmenin ne kadar kolay olduğunu görebilirsiniz. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun önerisi mucizevi bitki şerbetçi otu bu anlamda ilk çareniz olabilir! Düzenli bir beslenme programı ile birlikte uygulanan şerbetçi otu kürü sayesinde göğüslerinizde fark edilir oranda bir büyüme sağlayabilirsiniz. Yaklaşık 5-6 gramlık şerbetçi otunu alıp her gün bir bardak suda kaynatmanız gerekiyor. Ardından kaynayan karışımı süzerek 1 ay boyunca her gün bu karışımı içmelisiniz. Eksiksiz bir şekilde bir ayı tamamladığınız takdirde bu kürün ilk aşamasını tamamlamış olursunuz. İkinci aşamada ise bir süre hayıt tohumu kullanmanız gerekiyor. Her iki bitki için de doğru türü kullanmak son derece önemli! Aynı zamanda hem şerbetçi otunu hem de hayıt tohumunu kullanılırken beslenmenizde de birkaç noktaya ekstra özen göstermenizde fayda var. Özellikle iki günde bir yarım avokado, kuru beyaz üzüm ve ceviz bu süreçte kesinlikle düzenli olarak tüketilmesi gereken gıdalar arasında yer alıyor. Göğüs büyütme işlemini hızlandırmak amacıyla iki günde bir yaklaşık olarak 30 veya 40 gram sütlü çikolata tüketilmesi de uzmanlar tarafından öneriliyor. Ayrıca göğüslerin büyümesinde etkili olan östrojen ve progesteron hormonlarını artırıcı etkisi ile rezene tohumu da meme dokusunun büyümesine imkan sağlıyor. Bir bardak kaynar suya bir çay kaşığı rezene tohumu atıp, demlendikten sonra bu karışımı içmek; vücutta östrojen hormonu seviyesini arttırmakla birlikte göğüs büyütmek için kullanılıyor.

Sporla göğüs nasıl büyütülür?

Yapılan sporla, elbette memede bulunan yağ dokusunda artış gözlemlenmesi beklenemez. Ancak göğüs kaslarını geliştiren, meme dokusunun sıkılaşmasına ve göğüslerin daha dik durmasına olanak sağlayan egzersizler, göğüslerinizi toparlayıcı bir etkiye sahip olduğundan, göğüslerinizin daha dolgun ve büyük gözükmesini sağlayabilir. Eğer sporla birlikte diyet uyguluyorsanız, muhtemelen günlük kalori alımınızı azaltacağınız için vücudunuz gerekli enerji ihtiyacını yağ dokulardan karşılamaya başlayacaktır. Meme dokusunun da büyük bir kısmının yağdan oluştuğu düşünüldüğünde, vücudunuzdaki stoklar tükenmeye başladığında göğüslerinizde bulunan yağ yakılmaya başlayacağı için istediğinizin aksine göğüsleriniz küçülebilir. Bir yandan spor yaptığınız için bu işlem tahmininizden de hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Dolayısıyla eğer spor yaparak göğüslerinizi sıkılaştırmak ve dolgun bir görünüm elde etmek istiyorsanız beslenme programınızı da buna uygun olarak düzenlemenizde fayda var. Günlük kalori ihtiyacınızı karşılayan sağlıklı bir beslenme programı beraberinde göğüs kaslarınızı geliştiren egzersizler yaparsanız göğüslerinizin görünümünü güzelleştirerek yağ dokusu artmadan da büyük ve dolgun görünen göğüslere sahip olabilirsiniz!

Masajla göğüs nasıl büyür?

Doğru yapılan masaj kasların ve dokuların yapısında oldukça etkilidir. Göğüs bölgesinde de kendi kendinize uygulayabileceğiniz birkaç basit hareket sayesinde göğüslerinizin büyümesini sağlayabilirsiniz. Bu hareketlerden ilki göğüslerinizin iç kısmından dış kısmına doğru yapacağınız 100'er adet masaj hareketidir. Önemli olan iki göğsünüze de eşit sayıda hareket uygulamanız. Ardından iki göğsünüzü 30-40 kere birbirine yaklaştırıp uzaklaştırarak masaj yapabilirsiniz. İki göğsünüze de uygulayabileceğiniz dairesel hareketler de masaj ile göğüs nasıl büyür diye merak edenler için etkili bir yöntem. Dilerseniz 50'şer kere iki göğsünüzde de bu tip dairesel masajlar uygulayabilirsiniz. Ayrıca spor olarak yapabileceğiniz kol ve göğüs hareketleri ile masaj uygulamalarını birleştirerek de göğüslerinizin büyümesini sağlayabilirsiniz. Yüz üstü uzanarak yapacağınız kol ve koltuk altı bölgesini esnetmeye yarayan egzersizler sırasında göğüslerinizi avuç içlerinizle tutarak yukarı ve aşağı hareketler yaptırabilirsiniz. Bu tip masajlar ile meme dokusunun orantılı bir şekilde büyümesine yardımcı olabilirsiniz.