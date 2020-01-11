Fenerbahçe'yle Galatasaray alamadı Milan'a gidiyor

Galatasaray'da sezonu kapatan Christian Luyindama’nın yerini mutlaka dolması gerektiğini kaydeden tecrübeli Fatih Terim bu bağlamda, AS Roma’dan Mert Çetin ya da Sampdoria’dan Jeison Murillo’nun kadroya kazandırılmasını talep etti. İki oyuncunun da kulüpleri Galatasaray’ın yaptığı ilk tekliflere olumsuz yanıt verirken Terim’in “İkisinden birini mutlaka alalım” demesi üzerine İtalya’ya çıkarma yapıldı.Murillo için Sampdoria’ya 1 milyon Euro’luk kiralama bedeli önerildi. AS Roma’ya transfer olan ve ilk yarıda fazla şans bulamayan Mert Çetin için de Roma ile görüşmeler yapılıyor.