Fenerbahçe'yle Galatasaray alamadı Milan'a gidiyor
Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Danimarkalı stoper Simon Kjaer, dünya deviyle anlaşmak üzere.
Simon Kjaer'nın yeni adresi belli oluyor. Atalanta forması giyen Danimarkalı stoper sezonun geri kalanını Milan'da geçirecek. Sky Sport Italia'nın haberine göre Mattia Caldara'yı Atalanta'ya gönderecek olan Milan, İtalyan savunmacının yerini de yine Atalanta'dan dolduruyor. Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la da zaman zaman anılan Simon Kjaer, anlaşmanın bir parçası olarak Atalanta'dan Milan'a katılacak.
Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş'ın Malatya ekibinin formasını giyen 28 yaşındaki hücum oyuncusu Guilherme Costa Marques'in transferi konusunda prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi. Guilherme, Malatya'da çok mutlu olduğunu ancak transfer işleriyle menajerinin ilgilendiğini söylemişti. Bugün sarı siyahlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın da Guilherme'nin Beşiktaş ile görüştüğünü doğruladı.
Galatasaray'da sezonu kapatan Christian Luyindama’nın yerini mutlaka dolması gerektiğini kaydeden tecrübeli Fatih Terim bu bağlamda, AS Roma’dan Mert Çetin ya da Sampdoria’dan Jeison Murillo’nun kadroya kazandırılmasını talep etti. İki oyuncunun da kulüpleri Galatasaray’ın yaptığı ilk tekliflere olumsuz yanıt verirken Terim’in “İkisinden birini mutlaka alalım” demesi üzerine İtalya’ya çıkarma yapıldı.Murillo için Sampdoria’ya 1 milyon Euro’luk kiralama bedeli önerildi. AS Roma’ya transfer olan ve ilk yarıda fazla şans bulamayan Mert Çetin için de Roma ile görüşmeler yapılıyor.
Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimlerden biri olan Miha Zajc için Brescia'nın ödemeyi göze aldığı rakam ortaya çıktı. İtalyan basını, Brescia'nın Miha Zajc için 3.5 milyon avro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğunu yazdı.