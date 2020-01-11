Leicester City'nin Merih Demiral inadı

Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City menajeri Brendan Rodgers, ne kadara mal olursa olsun Merih Demiral'ın alınmasını istedi.

İngiltere Premier Ligi'de ikinci sırada yer alan ve aynı zamanda Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, ara transferde Merih Demiral'ı almak için ısrarını sürdürüyor.

Kafayı Merih'e taktı

‘Tilkiler' lakaplı mavi-beyazlı takımın teknik direktörü Brendan Rodgers, kulübü Juventus'un ilk olarak 30, ardından 40 milyon Euro'yu reddetmesine karşın 21 yaşındaki futbolcunun ne kadara mal olursa olsun alınmasını istedi.





Çağlar ve Merih'i bir araya getirmek istiyor

Kuzey İrlandalı teknik adam, Türk Milli Takımı'nda savunmada uyum yakalayan ikiliyi 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri öncesi bir araya getirmeyi planlıyor.