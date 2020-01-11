Abdurrahman Dilipak'ın İran'da düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili iddiaları olay oldu

Abdurrahman Dilipak'ın Ukrayna uçağının düşmesiyle ilgili İran ordusunun "yanlışlıkla düşürdük" açıklamasından önce kaleme aldığı yazısında gündeme getirdiği iddialar konuşuluyor.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü duyurdu.

Düşen yolcu uçağı köşe yazarlarının da gündemindeydi. Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ın İran'ın "biz düşürdük" itirafından önce kaleme aldığı "Şeytan fazla mesai yapıyor" başlıklı yazısı tartışma konusu oldu.

Batılıların uçağın İran füzesi ile vurulduğunu ileri sürdüklerini hatırlatan Dilipak, "Havayolu da Ukrayna olunca ve İran’da tam da ABD ile restleşmelerin yaşandığı bir zamanda olunca, insanların aklına 40 türlü ihtimal geliyor." diye yazdı.

"Batılı hackerlar, kripto FETÖ ve kripto Halkın Mücahidi elemanı"

Uçağın düşmesiyle ilgili olası başka ihtimalleri gündeme getiren Dilipak, yazısına şöyle devam etti:

"Peki, İran füzesi ile vuruldu ise, hava savunma sistemine batılı hackerler sızarak bu füzeleri fırlatmış olamaz mı? Bu da mümkün. Ya da Türkiye’deki kripto FETÖ’cüler için İran’da hava savunma sisteminde görevli kripto bir Halkın Mücahidi elemanı fiilen böyle bir saldırıda yer almış olamaz mı?"

"Ukrayna ABD'nin sıçrama tahtası"

"Ukrayna deyip geçmeyin. Ukrayna hem AB ve hem de ABD’nin yakın takibinde bir ülke. Bu ülke Rusya’ya karşı, ABD bir sıçrama tahtası olabilir." diyen yazar, yazısını şu ifadelerle tamamladı:

"Birileri fitne ateşine odun taşımaya devam edecek"

"İsrailli ve Amerikalı Evengelik Siyonistler “Tanrıyı kıyamete zorlamak” adına, yangına körükle gidercesine tehlikeli çıkışlar yapabilirler. İster misiniz bir de Mehdi ve Mesih tartışması yaşansın. Yani, demem o ki, Şeytan bölgemizde fazla mesai yapıyor. Şeytanın yol arkadaşı birileri de boş durmayacak, fitne ateşine odun taşımaya devam edecekler."