Ali Babacan'ın partisindeki gecikmenin asıl sebebi buymuş

Bu ayın sonunda partisini kurması beklenen eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'la ilgili bir kulis haberi paylaşıldı. Babcan'ın partisinin kurulmasının şubata sarkacağı ve gecikme nedeninin ise parti binasındaki tadilat olduğu belirtiliyor.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından kurulacak yeni partiyle ilgili olarak kulis bilgisi aktardı. Sarıkaya, "Gecikmenin asıl nedeni, bina düzenlenmesinden ve inşaatından kaynaklı. Dolayısıyla bina iç düzeninin bitiş tarihi, partinin kuruluşunun tarihini de belirleyecek" dedi.

Muharrem Sarıkaya, Habertürk'te 'Yeni partiye tadilat ve tüzük ötelemesi' başlığıyla yayımlanan yazısında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun öncülüğünde kurulan Gelecek Partisi'nin teşkilatının birçok ilde faaliyetlerine başladığını aktardı.

Fırsattan istifa daha detaylı çalışma yapıldı

"AK Parti’den çıkacak ikinci parti çalışmasını yürüten Ali Babacan ise Davutoğlu’nun bu atak tutumu karşısında geri çekilip, aynı dalga üzerinde sörf yapmama kararı almıştı. Bundan dolayı işi ağırdan alırken, bu fırsattan yararlanarak program, tüzük ve yönetmelik konusunda daha detaylı çalışmaya koyulmuştu" diyen Sarıkaya, şöyle devam etti:

Bina da yetişmedi

Partinin gecikmesinin temel nedeni aslında sadece bu konular değil.Yakında Babacan tarafından yapılacak bir açıklama ile de kamuoyuna duyurulması hedeflenen gecikmenin asıl konusu ise bina tadilatı.

Binanın iç mimari çalışması bitmemiş

Son dönem partilerin buluşma noktası haline gelen, İYİ Parti ve Gelecek Partisi’nin genel merkezlerine de ev sahipliği yapan Ankara’nın Mustafa Kemal Mahallesi’nde tutulan binanın iç mimari çalışması bitmemiş…Mobilyası ile tutulduğu belirtilen müstakil binanın önünde geniş bir park alanı da bulunuyor. Ancak binanın bazı duvarlarının kaldırılıp toplantı alanları olarak genişletilmesine karar verilmiş.

Parti şubatta açıklanacak

Bazı yeni mobilyaya ihtiyaç duyulmuş.Bu kapsamda gecikmenin asıl nedeni, bina düzenlenmesinden ve inşaatından kaynaklı…Dolayısıyla bina iç düzeninin bitiş tarihi, partinin kuruluşunun tarihini de belirleyecek.Partinin kuruluşunda çaba gösterenlerden biri dünkü sohbetimizde, sürenin şubatın ilk yarısını geçmeyeceğini belirtti.Özetle daha önce açıklandığı gibi 20 Ocak’ta kuruluş söz konusu olmayacak; şubat beklenecek."

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