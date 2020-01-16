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İran'dan dünyayı tedirgin eden nükleer çıkışı: 2015 öncesinden daha fazlasına sahibiz

ABD ile aralarındaki krizle ilgili değerlendirmeler yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "2015 yılında imzalanan anlaşmadan önceki dönemdekinden çok daha fazla zenginleştirilmiş uranyuma sahibiz" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Tahran- Washington hattındaki gerilimle ilgili canlı yayında konuşurken yaparken dünyayı tedirgin edecek bir açıklamaya imza attı.

"Çok daha fazla zenginleştirilmiş uranyuma sahibiz"

ABD, 2015 yılında İran ile P5+1 ülkeleriyle imzalanan anlaşmadan ayrılmıştı. Ruhani, son dönemde zirve yapan gergin ilişkilerle ilgili açıklama yaparken şunları kaydetti:

2015 yılında imzalanan anlaşmadan önceki dönemdekinden çok daha fazla zenginleştirilmiş uranyuma sahibiz… İran üzerinde baskı var, fakat ilerlemeye devam ediyoruz...

Ne olmuştu?

Nükleer anlaşmadan 2018 yılında ABD'nin ayrılmasının ardından Tahran'a ağır yaptırımlar uygulanmıştı. İki ülke arasında yaşanan gerilim geçen hafta İran Devrim Muhafızları Generali Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından tırmanmış ve Tahran yönetimi bir yolcu uçağını düşürmüş, Amerika'nın Irak'taki askeri üslerine füze ile saldırmıştı. Yaşanan gerilimin ardından bazı Avrupa ülkeleri İran'ı nükleer anlaşmaya geri döndürmek için devreye girmişti.

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