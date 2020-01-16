Yarın yoklama alınacak mı 2020 karne saat kaçta alınacak?

Yarın milyonlarca öğrenci 1. dönem karnesini alacak ve yarıyıl tatili başlayacak. Öğrencilerin akıllarında ise bir soru var; yarın yoklama alınacak mı ve karneler saat kaçta verilecek? Yarın MEB yönetmeliğine göre yoklama alınmayacak. Karne dağıtımı ise okullara göre farklılık gösterecek.

Yarın yani 17 Ocak cuma öğrenciler 1. dönem karnesini alacak ve yarıyıl tatili başlayacak. 15 tatilin ardından okullar 2. döneme 3 Şubat pazartesi günü başlayacak. Peki yarın öğrencilerden yoklama alınacak mı, karne haftası okula gitmeyince devamsızlıklar 2. döneme yazılır mı?

17 Ocak Cuma günü 2019/2020 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi sona eriyor. Karne almak için sabırsızlıkla bekleyen öğrenciler ''yarın yoklama alınacak mı?'' sorusunun yanıtını araştırıyor.

Karne basım işlemleri genellikle Çarşamba günü biter. Fakat bu dönem içinde yapacağınız devamsızlık ikinci döneme de yansıtılabilir.

2. ara tatil hangi ayda, kaç gün tatil olacak: 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

2020 okullar ne zaman kapanacak: Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.