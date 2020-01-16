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Çin iletişim uydusunu Kuaycou 1A roketiyle uzaya gönderdi

Havacılık ve uzay şirketi Galaxy Space tarafından geliştirilen ve Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi’nden gönderilen uydu, alçak yörüngede seyredecek ve saniyede 10 gigabytelık veri transfer edecek.

Uydunun çöl, okyanus gibi alanların yanı sıra hızlı tren ve uçak gibi iletişimde zorluk yaşanan yerler için kullanılması planlanıyor.

Alçak yörünge uyduları, dünyadan uzaklığı 2 bin kilometreye kadar olan yörüngelerde konumlanıyor.

ABD ve Rusya'dan sonra dahil olduğu uzay yarışında, son dönemdeki hızlı gelişimiyle öne çıkan Çin, uzaktan algılama uyduları, küresel konumlandırma, gözlem, genişbant iletişim uyduları, yörüngede daimi uzay istasyonu inşası, Ay çalışmaları, Mars ve Jüpiter’i keşif gibi iddialı projeleriyle 2045’te "uzayın lideri" olmayı hedefliyor.

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