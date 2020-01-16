Comolli Fenerbahçe'yi zarara soktu! İşte 28 transfer

Fenerbahçe, Sportif Direktör Damien Comolli'nin istifa ettiğini açıkladı. Comolli bugüne kadar 28 futbolcu transfer etti. Comolli'nin Fenerbahçe'ye yararından çok zararı dokundu.

Fenerbahçe, Sportif Direktör Damien Comolli'nin istifa ettiğini açıkladı. Comolli ile Ali Koç'un arası, Falette transferi sonrası açılmıştı.

Zararı yararından çok

Comolli'nin 1.5 sezonda "direkt" etkili olarak yaptığı transferlerin Fenerbahçe'ye maliyeti 28.7 milyon euro oldu. Fenerbahçe, 19 ay görevde kalan Damien Comolli'ye toplamda 1.9 milyon euro maaş ödedi.

Kulüp resmen açıkladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Damien Comolli bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir. Görev aldığı dönem boyunca özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.



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Fransız futbol adamı, sarı-lacivertli kulüpte göreve başladıktan sonra gerçekleşen transferler nedeniyle camiadan tepkiler almıştı. Son olarak Eintracht Frankfurt'ta forma şansı bulamayan Simon Falette'nin transferi taraftarların eleştirilerine neden olmuştu. Comolli bu transferin ardından yaptığı açıklama ile Başkan Ali Koç'un transfere karar verdiğini ve kararına saygı duyulması gerektiğini belirtmişti.

İşte Comolli döneminde yapılan transferler...

2018/19

1- Jailson: 4 M€

2- Miha Zajc: 3,5 M€

3- Tolgay Arslan: 3,2 M€

4- Harun Tekin: 2,75 M€

5- Michael Frey: 2,6 M€

6- Berke Özer: 2,5 M€

7- Slimani: 1,5 M€ kiralık

8- Barış Alıcı: 1,5 M€

9- Ferdi Kadıoğlu: 1,4 M€

10- Sadık Çiftpınar: 750 bin €

11- Diego Reyes

12- Serdar Aziz

13- Tolga Ciğerci

14- Andre Ayew

15- Yassine Benzia

16- Victor Moses

Toplam: 23,7 M€

GİDENLER

1- Josef: 12 M€

2- Giuliano: 10,5 M€

3- Fernandao: 2,55 M€

4- Aatif

Toplam: 25,05 M€

2019/20 SEZONU

1- Gustavo: 6 M€

2- Vedat Muriqi: 3,5 M€

3- Deniz Türüç: 2,5 M€

4- Zanka: 2,00 M€

5- Altay Bayındır: 1,5 M€

6- Allahyar: 750 bin €

7- Adil Rami

8- Mevlüt Erdinç

9- Emre Belözoğlu

10- Max Kruse

11- Garry Rodrigues

12- Simon Falette



Toplam: 16,4 M€

GİDENLER

1- Eljif Elmas: 16 M€

2- Yasir Subaşı: 170 bin €

3- Diego Reyes

4- Neustadter

5- Valbuena

6- Mehmet Topal

7- İsmail Köybaşı

8- Skrtel

9- Şener Özbayraklı

10- Soldado

Toplam: 16,2 M€