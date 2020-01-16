Comolli Fenerbahçe'yi zarara soktu! İşte 28 transfer
Fenerbahçe, Sportif Direktör Damien Comolli'nin istifa ettiğini açıkladı. Comolli bugüne kadar 28 futbolcu transfer etti. Comolli'nin Fenerbahçe'ye yararından çok zararı dokundu.
Fenerbahçe, Sportif Direktör Damien Comolli'nin istifa ettiğini açıkladı. Comolli ile Ali Koç'un arası, Falette transferi sonrası açılmıştı.
Zararı yararından çok
Comolli'nin 1.5 sezonda "direkt" etkili olarak yaptığı transferlerin Fenerbahçe'ye maliyeti 28.7 milyon euro oldu. Fenerbahçe, 19 ay görevde kalan Damien Comolli'ye toplamda 1.9 milyon euro maaş ödedi.
Kulüp resmen açıkladı
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Damien Comolli bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir. Görev aldığı dönem boyunca özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.
Twitter hesabı açtı başkan biletini kesti
Fransız futbol adamı, sarı-lacivertli kulüpte göreve başladıktan sonra gerçekleşen transferler nedeniyle camiadan tepkiler almıştı. Son olarak Eintracht Frankfurt'ta forma şansı bulamayan Simon Falette'nin transferi taraftarların eleştirilerine neden olmuştu. Comolli bu transferin ardından yaptığı açıklama ile Başkan Ali Koç'un transfere karar verdiğini ve kararına saygı duyulması gerektiğini belirtmişti.
İşte Comolli döneminde yapılan transferler...
2018/19
1- Jailson: 4 M€
2- Miha Zajc: 3,5 M€
3- Tolgay Arslan: 3,2 M€
4- Harun Tekin: 2,75 M€
5- Michael Frey: 2,6 M€
6- Berke Özer: 2,5 M€
7- Slimani: 1,5 M€ kiralık
8- Barış Alıcı: 1,5 M€
9- Ferdi Kadıoğlu: 1,4 M€
10- Sadık Çiftpınar: 750 bin €
11- Diego Reyes
12- Serdar Aziz
13- Tolga Ciğerci
14- Andre Ayew
15- Yassine Benzia
16- Victor Moses
Toplam: 23,7 M€
GİDENLER
1- Josef: 12 M€
2- Giuliano: 10,5 M€
3- Fernandao: 2,55 M€
4- Aatif
Toplam: 25,05 M€
2019/20 SEZONU
1- Gustavo: 6 M€
2- Vedat Muriqi: 3,5 M€
3- Deniz Türüç: 2,5 M€
4- Zanka: 2,00 M€
5- Altay Bayındır: 1,5 M€
6- Allahyar: 750 bin €
7- Adil Rami
8- Mevlüt Erdinç
9- Emre Belözoğlu
10- Max Kruse
11- Garry Rodrigues
12- Simon Falette
Toplam: 16,4 M€
GİDENLER
1- Eljif Elmas: 16 M€
2- Yasir Subaşı: 170 bin €
3- Diego Reyes
4- Neustadter
5- Valbuena
6- Mehmet Topal
7- İsmail Köybaşı
8- Skrtel
9- Şener Özbayraklı
10- Soldado
Toplam: 16,2 M€