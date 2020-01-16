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Rusların üçte biri fazla uzun diye yılbaşı tatilinden şikayetçi!

Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi'nin (VTSIOM) yaptığı ankette her üç vatandaştan biri yılbaşı tatilinin fazla uzun olduğunu düşündüğü ortaya çıktı.

Uzun tatil kararının alındığı 15 yıl önce tatilin fazlalığından yakınanların sayısı, bu yıl olduğundan çok daha azdı.

Rusya’da parlamentonun alt kanadı Duma’nın 15 yıl önce aldığı kararla ülkede yılbaşı tatili 1-7 Ocak tarihlerinde gerçekleşiyor. Uzun tatil fikri ülkede birçok kişi tarafından olumlu karşılansa da, tatilin bu kadar uzun olmasından şikâyetçi olanların sayısında geçmiştekine kıyasla fark edilir bir artış meydana geldi.

Yüzde 33’ü tatilin fazla uzun olduğunu söylüyor

VTSIOM’un gerçekleştirdiği ankete göre, vatandaşların yüzde 51’i uzun tatil boyunca iyice dinlendiklerini belirterek, bu yöndeki kararı olumlu değerlendirdi. Ancak katılımcıların yüzde 33’ü tatilin gereğinden fazla uzun olduğunu belirtti. Bu oran 2008 yılındakine kıyasla iki kat daha fazla. 15 yıl önce ise tatilin çok uzun olduğunu ve gelecekte buna karşı çıkılmasını düşünenlerin oranı yüzde 27’ydi.

Dikkat çeken veriler

-Öte yandan tatilin uzunluğuna olumlu bakanların oranı 18-24 yaşlar arasındaki kişiler arasında daha fazla (yüzde 75). Tatilin uzunluğundan şikâyet edenler ise daha çok 60 yaş üstü kişiler (yüzde 47).

-Ankete katılanlar arasında tatilin uzun olmasına sıcak bakan, fakat ocak ayında değil de mayıs ayında kesintisiz tatil yapmalarının daha iyi olacağı görüşünü dile getirenler de oldu. (yüzde 3).

Rusya’da uzun yılbaşı tatili yapılması kararı 2005 yılında alınmıştı. O zamana dek yılbaşı tatilleri 1, 2 ve 7 Ocak’ta yapılıyordu.

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