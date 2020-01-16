Hindistan'dan Türkiye'yle ilgili şok karar! Ticarete sınır getirdi

HİNDİSTAN 'dan Türkiye'yle ilgili kaygılandıracak bir son dakika kararı geldi. Türkiye'nin Keşmir politikasından rahatsız olan Hindistan yönetimi, ithalatta sınırlandırma kararı aldı.

Türkiye, Keşmir'de yaşayan Müslümanlara yönelik uygulanan politikalar nedeniyle tavrını ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keşmirlilerin "fiilen kuşatma altında olduklarını" ifade etti.Bu açıklamalar, Hindistan'da büyük bir rahatsızlığa neden oldu.

Türkiye'den petrol ve çelik ürünlerinin ithalatı..

Hindistan, Türkiye'den petrol ve çelik ürünlerinin ithalatını sınırlandırmayı planladığını açıkladı.Hindistan hükümeti yetkilileri şu açıklamayı yaptılar: "Hükümetimiz Malezya ve Türkiye'nin yaptığı açıklamaları hoş karşılamadı ve iki ülke ile olan ticaretini sınırlandırmaya karar verdi."

Malezya ile de ilişkileri bozuldu

Dünyanın en büyük yemeklik yağı ithalatçısı olan Hindistan, fiili olarak Malezya'dan palm yağı ithal etmeyi sonlandırmıştı.

Yeni Delhi hükümetinden bazı yetkililer, Hindistan'ın Malezya'dan petrol, alüminyum külçesi, sıvılaştırılmış doğalgaz, bilgisayar parçaları ve mikro işlemci alımını kısıtlamayı planladığını açıkladı.

Hindistan Ticaret Bakanlığı Reuters'ın konu ile sorularını yanıtlamadı.

Müslüman çoğunluğun yaşadığı Keşmir bölgesinin tamamı üzerinde hem Hindistan hem de Pakistan tarafından hak iddia ediliyor ve bölgenin kısmi yönetimini bu iki ülke beraber yapıyor.