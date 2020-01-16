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Adalar'daki faytonlar yaklaşık 70 milyon liraya İBB'ye geçecek 

Demirören Haber Ajansı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar'daki tescilli fayton plakalarını yaklaşık 70 milyon lira karşılığında satın alacak. 

İBB'nin Pazartesi günü yapılan Ocak ayı ilk meclis toplantısında Adalar'da toplu taşımacılıkta kullanılan at ve araçlarıyla birlikte tescilli fayton plakalarının satın alınmasıyla ilgili Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün teklifi görüşülmüştü.

Plaka başına 250 bin lira ödenecek

Görüşmenin ardından teklif, ilgili komisyona gönderildi. Komisyon raporu bugün İBB meclisinde gündeme gelecek. Rapora göre İBB, Adalar'daki 277 tescilli fayton plakasını satın alacak.

Plaka başına 250 bin lira ödenecek. İBB satın alma için 69 milyon 250 bin lira ödeyecek. Ayrıca kimlik belgeli atlar da 4 bin lira karşılığında satın alınacak. 

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