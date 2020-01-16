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Doğa Koleji'ni İTÜ Vakfı satın aldı maaşlar ne zaman yatacak? Öğretmeni aç kaldı

Doğa Koleji’nde yılan hikayesine dönen satış süreci nihayet tamamlandı. Bugün Doğa Okulları'nın İTÜ’ye devri ticaret kayıtlarında tescil edildi. Öğretmenler ise İTÜ Vakfı'ndan maaşların yatacağına dair haber bekliyorlar. Şu ana kadar bir açıklama gelmezken bir öğretmenin attığı 'aç kaldım' twiti gündeme oturdu.

İSTANBUL Ticaret Odası'nın kayıtlarında yayınlanan bilgiye göre, Doğa Koleji markasının sahibi olan Asist Öğretim Kurumları Anonim Şirketi'de devir işlemi dün gerçekleşti, bugün de tescillendi. Saçaklıoğlu ailesi şirketin yönetiminden ayrılırken, şirketin yönetimine tek isim girdi. İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Başkanı olan Serhat Özeren de Asist Öğretim Kurumları'nın Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Maaşlar ne zaman yatacak? 
Doğa Okulları'nın satışı gerçekleşirken öğretmenlerin beklediği maaşlara ilişkin ise hala bir açıklama yapılmış değil. 5 aydır maaş alamayan öğretmenler, sosyal medya üzerinden #karnedenoncemaas tagı ile yeni yönetime seslendiler. 

Doğa Öğretmeni aç kaldı
Twitterdan paylaşım yapan Nilgün Günay isimli öğretmen ne kadar zor durumda olduklarını ortaya yere serdi. Elektriği ve doğalgazı kesilen öğretmen evinde yiyecek ekmeği kalmadığı için okul yemekhanesinden ekmek aldığını söyledi. 

Kendimi feda ediyorum
Doğa Okulları'nda çalışan bir başka öğretmenden gelen 'davamız için kendimi feda ediyorum' twiti ise ortalığı ayağa kaldırdı. 'İntihar notu' sonrasında öğretmene ulaşan Doğa mağdurları 'dayan' mesajı verdiler. İşte öğretmenin yazdıkları:


Öğretmenler ayrılmaya başladı

Maaş alamadıkları için ekonomik sıkıntılar yaşayan öğretmenler, Doğa Okulları'ndan ayrılmaya başladılar. Bir öğretmen ayrılığını şu satırlarla duyurdu:

#karnedenoncemaas

Doğu Okulları mağduru olan öğretmen ve veliler twitter üzerinden açtıkları #karnedenoncemaas tagı altında İTÜ Vakfı yönetimine seslenerek paralarının yatırmasını istediler. İşte o paylaşımlar:








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