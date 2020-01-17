Köylülerin korku gecesi! Her yıl yaşanıyor bocuk gecesi cadılar bayramı gibi
KEŞAN ilçesine bağlı Çamlıca köyünde her yıl düzenlenen "Bocuk Gecesi" bu yıl 18 Ocak 2020 Cumartesi gecesi yapılacak. Onbinlerce kişi 'korku' dolu bu gece için köye akın ediyor. Peki nedir bocuk gecesi, neler yapılır?
Edirne Keşan'a bağlı Çamlıca Köyü 950 nüfuslu tarihi evleriyle bilinen şirin bir köy. Bu köyde yıllardır süren bir gelenecek var; Bocuk gecesi... Avrupa'daki 'cadılar Bayramı'na benzetilse de Bocuk Gecesi çok eski bir Balkan geleneği. Korku gecesi olarak bilinen Bocuk gecesi her yıl kış aylarında düzenleniyor. Peki neyin nesi bu Bocuk gecesi, neler yapılıyor, katılmak isteyenler köye nasıl gidiyor?
Bocuk Gecesi nedir?: Keşan'a bağlı Çamlıca köyünde düzenlenen Bocuk Gecesi bin yıllık bir Balkan geleneği. Bocuk diye adlandırılan esrarengiz varlığın beyazlar içinde 'insan' suretinde gezdiğine inanılıyor. Gelenek batıdaki 'Cadılar Bayramı'na benzetilse de ondan biraz farklı.
Bocuk gecesinde neler yapılıyor? : "Bocuk Gecesi"nde her evde mutlaka kabak pişiriliyor. Kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı ve ceviz de Bocuk gecesinin geleneksel yemekleri. Bu gecede çarşaflara sarınıp yüzlerini boyayan köylüler, komşularını 'Bocuk geliyor' diyerek korkutuyor.
Neden kabak? : "Bocuk" diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde ve insan görünümünde gezdiğine, "Bocuk karısının" kabak pişen eve gelip kötülük yapmayacağına inanılıyor.