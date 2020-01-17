Köylülerin korku gecesi! Her yıl yaşanıyor bocuk gecesi cadılar bayramı gibi

Edirne Keşan'a bağlı Çamlıca Köyü 950 nüfuslu tarihi evleriyle bilinen şirin bir köy. Bu köyde yıllardır süren bir gelenecek var; Bocuk gecesi... Avrupa'daki 'cadılar Bayramı'na benzetilse de Bocuk Gecesi çok eski bir Balkan geleneği. Korku gecesi olarak bilinen Bocuk gecesi her yıl kış aylarında düzenleniyor. Peki neyin nesi bu Bocuk gecesi, neler yapılıyor, katılmak isteyenler köye nasıl gidiyor?