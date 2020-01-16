Karne notu öğrenme e okul VBS karne ortalaması sorgula

Okullar 17 Ocak cuma günü yani yarın kapanacak ve öğrencilerin yarıyıl tatili başlayacak. Veliler ise 17 Ocak'tan önce karneleri sorgulayabilir, karne notlarını kolayca görebilir. Peki E okul sistemi ile karne sorgulama nasıl olur, karne notları 2020 nasıl öğrenilir?

MEB 2019-2020 eğitim yılı tatil günlerine göre 1. dönem 17 Ocak cuma günü yani yarın bitecek ve öğrencilerin yarıyıl tatili başlayacak. Peki cuma gününden önce karne notları 2020 nasıl sorgulanır, e okul sistemi ile karne notlarına nasıl bakılır?

MEB'in uygulaması e okul ile hem veliler hem de öğrenciler şifreleri ile e-okul sistemine kolayca girebiliyor. Takdir belgesi, teşekkür belgesi ve devamsızlık gibi bilgilere kolayca ulaşılabiliyor.

E OKUL VBS GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

Öğrenciler 17 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline girecekler. Karne notlarını öğrenmek isteyen veliler ise bu tarihte e-Okul VBS sistemine giriş yaparak öğrencilerin takdir ya da teşekkür bilgilerini öğrenebilecekler.

E-OKUL SİSTEMİ GİRİŞ BİLGİLERİ

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “https://eokul.meb.gov.tr/” adresine giriş yapmak ve sağ tarafa “Veli Bilgilendirme Sistemi” başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.

TAKDİR TEŞEKKÜR NASIL HESAPLANIR?

E-Okul Veli Bilgilendirme ile öğrencinin sınav tarihleri, haftalık ders programı, nakil durumu, şube yazılı ortalamaları ve devamsızlık bilgisi görülebilir. Öğretmenler de bu bilgileri görebilir ve öğrencilerin not girişlerini sistem üzerinden yapabilir.

Sistemde öğrencileri ilgilendiren çeşitli duyurular da ana sayfa üzerinden yapılır. E-Okul ile öğrenciler tarafından dönem sonlarında sürekli merak konusu olan takdir-teşekkür hesaplama işlemi de yapılabilir.

Hesaplama işlemi için, öğrencinin tüm ders notlarının öğretmenler tarafından E-Okul sistemine girilmiş olması gereklidir. Tüm notlar girildikten sonra görünür hale gelen yıl sonu başarı puanı ile takdir belgesi mi teşekkür belgesi mi alınacağı hesaplanabilir. Öğrencinin yıl sonu başarı puanı 85,00 – 100 puan aralığında ise takdir belgesi, 70 – 84,99 puan aralığında ise teşekkür belgesi verilir.

Okulda üç yıl boyunca takdir belgesi alan öğrenciler, üstün başarı belgesi almaya hak kazanır.