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Gelecek Partisi kurucu üyesi Selçuk Özdağ'dan erken seçim iddiası

Gelecek Partisi kurucu üyesi Selçuk Özdağ, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, "2021'in Mayıs ayında seçim var Türkiye'de" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den istifa ederek Gelecek Partisi'ni kuran isimler arasında yer alan Selçuk Özdağ, AK Partili Mustafa Elitaş'ın yeni partilere ilişkin "ihtiyaçtan değil, ihtirastan kaynaklı" çıkışına da şöyle yanıt verdi:

Herhalde kendi Genel Başkanını kastetti. En yakın kendi Genel Başkanını biliyordur, tanıyordur. İnsanların azimleri ve hırsları olmazsa siyaset yapamaz ki. Sayın Elitaş boyundan büyük işlere karışmasın

"Sandıkta hesaplaşacağız. Sandıkta görüşeceğiz"

Tarafsız Haber Ajansı'na konuşan Özdağ, şunları kaydetti: İsim vererek konuşsun. İsim vererek konuşursa siyasetçi daha çok itibar kazanır, daha çok güven kazanır. Çaresizliğin ürünü bunların hepsi. Erimenin mahsulleri. Sayın Elitaş aklını kendine saklasın. Hitap ettiği kişiler milletvekilleri, eski milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları, ilçe başkanları, bunların hepsinin aklı var, tecrübeleri var, kiminle olacaklarına, kiminle olmayacaklarına, kimi destekleyeceklerine, kimi desteklemeyeceklerine kendileri karar verirler. Sayın Elitaş'ın aklına da ihtiyacımız yok. Bunların kararını millet verecek, sandıkta hesaplaşacağız, sandıkta görüşeceğiz. Onun için kendisine tavsiyem daha çok Anadolu'yu gezsin.

"Hepsinin denetlenmesi gerekiyor"

AK Parti'ye katılan 5 belediye başkanına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özdağ, şöyle konuştu: Belediye Kanununun çok hızlı değişmesi lazım. Türkiye'de bu belediyelerin hepsinin denetlenmesi gerekiyor. İhale Yasasının değişmesi gerekiyor. Türkiye'ye şeffaflığın gelmesi, belediyelere şeffaflığın gelmesi gerekiyor. Muhalefete ait belediyeler çok sıkı denetlenirken iktidar partisinin belediyeleri çok sıkı denetlenmiyor. Türkiye'de iktidar baskısı müfettişlerin görevini yapmasını engelliyor. Belediye başkanlarını transfer etmesinler. İşsizliği önlesinler.

Burada üç belediyeyi, beş belediyeyi transfer etmekle erimeyi durduramazlar. 

"2021'in Mayıs'ta erken seçim var"

Erken seçimin yakın olduğunu belirten Özdağ, "Yakında erken seçim er veya geç kapımızı çalacak. 2021'in Mayıs ayında seçim var Türkiye'de. Türkiye'yi yönetemiyorlar. Türkiye'de adaletsizlik artıyor. İnsanlar homurdanıyorlar. Dayanamazlar, yürütemezler. Aynı zamanda da üye kayıtlarında çok ciddi düşüşler var" diye konuştu.

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