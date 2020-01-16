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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Tarihin en büyük kur ataklarının etkilerini giderdik

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'na değinerek "Tarihin en büyük kur ataklarının etkilerini giderdik." açıklaması yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Başarılı bir performans ortaya koyduk"

"Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimizin 2019 yılını değerlendirdi." diyen  Bakan Albayrak, şunları kaydetti:

Tarihin en büyük kur ataklarının etkilerini giderdik. Tüm göstergelerde hedeflerimizden başarılı bir performans ortaya koyduk. İnşallah, 2020’de tüm kurumlarımızla, ekonomide yeni bir başarı hikayesi yazacağız.

2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Erdoğan, 2 buçuk saat süren ve hiç ara vermeden yaptığı sunumla, hükümetin geçtiğimiz yılda neler yaptığını ayrıca 2020 yılı içinde yapılması planlanan çalışmalarını anlattı.

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