HABER /  GÜNCEL

2020 trafik cezaları listesi güncel zamlı ceza listesi

2020 yılında sürücülere gelecek trafik ceza listeleri de belli oldu. Peki 2020 yılında hızlı araç kullanan, alkollü araç kullanan, kırmızı ışıkta geçen ve hız sınırı ihlali yapan sürücüler kaç para ceza ödeyecek?

2020 yılı trafik cezaları kaç para oldu araştırması hergün binlerce kişi tarafından yapılıyor. 2020 yılında sürücüleri zamlı yeni trafik cezaları bekliyor. En yüksek ceza alkollü araç kullanan sürücülere gelecek. İşte 2020 yılı zamlı trafik cezası listesi...

Yeniden değerleme oranının belli olmasıyla yeni yılda vergi, harç ve cezalara yüzde 22.58 oranında zam gelecek. Trafik kurallarına uymayan sürücüleri yüksek miktarda para cezaları bekliyor.

En ağız ceza alkole
2020 yılında alkollü araç kullanmanın en hafif cezası bin 2 TL’den, 1.228 TL’ye yükselecek. Alkol testine itiraz etmenin cezası ise 2.869 TL’den 3.516 TL’ye çıkacak.

Hız yapmanın cezası 1.228 liraya kadar çıkıyor

Yeniden değerleme sonrası sürücüler gaz pedalına daha da dikkatli basacak. Çünkü hız sınırı aşmanın cezası da oldukça yüksek. Hız sınırını yüzde 10-30 arası aşmanın cezası 235 TL’den 288 TL’ye çıkarken yüzde 30-50 aşmanın cezası 488 TL’den 598 TL’ye çıkıyor. Hız sınırını yüzde 50’den fazla aşmanın cezası ise bin 2 TL’den 1.228 TL’ye çıkıyor.

Ehliyet 751 lira oldu

2020 ile birlikte harçlar da zam görecek. Yeni yılda cep telefonu harcı 1.838 liraya, pasaport harcı 10 yıl için 995 liraya, ehliyet ise 751 liraya çıkacak. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu ameliyat oldu burnundaki kılcal damarlar yakıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Tarihin en büyük kur ataklarının etkilerini giderdik
Metin İyidil depremi! Kızı ve Nihat Özdemir'in oğlu olan damadı gözaltında
Gelecek Partisi kurucu üyesi Selçuk Özdağ'dan erken seçim iddiası
Doğa Koleji'ni İTÜ Vakfı satın aldı maaşlar ne zaman yatacak? Öğretmeni aç kaldı
Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Shane Larkin THY Avrupa Ligi'nde üst üste 2. kez MVP oldu
Recep ayı başlangıcı 2020 ne zaman Diyanet oruç tutulur mu?
Batuhan Özdemir kimdir Nihat Özdemir'in oğlu gözaltına alındı
Starbucks'tan kahveye zam! Bakın ne kadar artırıldı?
Beşiktaş'ta Adem Ljajic Sİvasspor maçı için takımla çalıştı
14 Şubat 2020 hangi güne denk geliyor Sevgililer günü ne zaman?
Yorumlar