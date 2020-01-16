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Süleyman Soylu ameliyat oldu burnundaki kılcal damarlar yakıldı

Geçtiğimiz günlerde canlı yayında burnundan kan gelen ve kılcal damarlarının çatladığı belirlenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burnundan ameliyat oldu. Soylu'nun, çatlayan kılcal damarları yakılarak tedavi edildi.

Soylu, geçtiğimiz pazartesi günü İdlib Yardım Kampanyası Toplantısı'nda konuşurken burnundan kan geldi. Bakan Soylu, bıyıklarından akan ve önüne damlayan kanları gördükten sonra hemen mendille müdahale etti.

Durumu iyi

Olay sonrasında alınan bilgide, Süleyman Soylu'nun durumunun iyi olduğu ve burnundaki kılcal damarların çatlaması nedeniyle kanama gerçekleştiği belirtildi.

Damarlarını yaktırdı

Pazartesi gününden sonra AK Parti Grup Toplantısı'na ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin düzenlediği programa katılamayan Soylu, burnundaki kılcal damarları yaktırdı ve dinlendi.

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