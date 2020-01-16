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İmamoğlu'nun raporu Erdoğan'ın kararını etkilemedi! Yakında başlatıyoruz

Erdoğan'la konuşursam fikrini değiştirir diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Kanal İstanbul'un yapılmaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 4 sayfalık rapor verdi. Rapor, Erdoğan'ın düşüncesini değiştirmedi. Erdoğan bugün katıldığı programda ''ülkemizin gücüne güç katacak Kanal İstanbul projesini de çok yakında başlatıyoruz'' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile karşılaşınca kendisine bir rapor sundu.İmamoğlu,  Erdoğan'ın kongre salonunda Kanal İstanbul'un yapılmaması için 4 sayfadan oluşan raporu okuduğunu söyledi.

Ancak bu 4 sayfalık Kanal İstanbul raporunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fikirlerini etkilemediği görüldü. Öyle ki; 2019 yılı değerlendirme toplantısında kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul projesinin yapılması konusundaki kararlılığını bir kez daha dile getirdi.

Kanal İstanbul projesine yakında başlıyoruz

Erdoğan, "Ülkemizin gücüne güç katacak Kanal İstanbul projesini de çok yakında başlatıyoruz. Kanal İstanbul'a karşı çıkanların hiçbirinin bu projenin ne olduğuna dair en küçük bir fikri yok.

Ne açıkları rakam, ne gösterdikleri yer doğru

Ne açıkladıkları rakam, ne gösterdikleri yer doğru. Kanal İstanbul projesi bir anda çıkmış değildir.

Belediye başkanlığı dönemimizden beri savunduğumuz

Bu kanal Büyükşehir Belediye Başkanlığımız döneminden beri savunduğumuz, 2011 yılında da milletimize taahhüt ettiğimiz projedir. Kanal İstanbul projesinde 2 liman, bir yat limanı, 2 demiryolu hattı ve 500 bin kişilik konut alanı yer alacak. Kanal İstanbul projesinin finansmanı ve inşasında herhangi bir sorun yaşanmayacaktır."

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