Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye Sportif direktör oluyor

Fenerbahçe'de Damien Comolli'den boşalan sportif direktörlük görevine sene sonunda jübile yapacak olan Emre Belözoğlu getirilecek.

Fenerbahçe, Sportif Direktör Damien Comolli'nin istifa ettiğini açıkladı. Bugüne kadar 28 transfer yapan ve birçoğunda karavana atan Fransız sportif direktörünün yerine kimin geleceği merak konusu oldu.

Sezon başında Medipol Başakşehir ile yollarını ayırıp Fenerbahçe'ye yeniden dönen Emre Belözoğlu, sportif direktörlük görevi için adı geçen tek isim.

Yeni Sportif Direktör Emre

39 yaşında olan Emre Belözoğlu'nun sezon sonunda futbolu bırakması bekleniyor. Ali Koç ve ekibi, Comolli'den boşalan sportif direktörlük görevine sene sonunda jübile yapacak olan Emre Belözoğlu'nu getirecek.

Transferlerde aktif rol alacak

Bu sezon takımı şampiyon yapmak ve arkadaşlık ilişkilerinde başrol görevini üstlenen Emre, gelecek sezonda takımda sportif direktörlük görevini yürütecek ve transferlerde aktif rol alacak.

İtalyanca-İngilizce biliyor

Emre Belözoğlu'nun futbol kariyerinin yanı sıra başarılı geçmişi ve İtalyanca-İngilizce bilmesi yeni görevini yerine getirebilmesi için önemli bir avantaj olarak görülüyor.