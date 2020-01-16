HABER /  FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye Sportif direktör oluyor

Recep Kıyatsıl recep.kiyatsil@internethaber.com

Fenerbahçe'de Damien Comolli'den boşalan sportif direktörlük görevine sene sonunda jübile yapacak olan Emre Belözoğlu getirilecek.

Fenerbahçe, Sportif Direktör Damien Comolli'nin istifa ettiğini açıkladı. Bugüne kadar 28 transfer yapan ve birçoğunda karavana atan Fransız sportif direktörünün yerine kimin geleceği merak konusu oldu.

Sezon başında Medipol Başakşehir ile yollarını ayırıp Fenerbahçe'ye yeniden dönen Emre Belözoğlu, sportif direktörlük görevi için adı geçen tek isim.

Yeni Sportif Direktör Emre
39 yaşında olan Emre Belözoğlu'nun sezon sonunda futbolu bırakması bekleniyor. Ali Koç ve ekibi, Comolli'den boşalan sportif direktörlük görevine sene sonunda jübile yapacak olan Emre Belözoğlu'nu getirecek.

Transferlerde aktif rol alacak
Bu sezon takımı şampiyon yapmak ve arkadaşlık ilişkilerinde başrol görevini üstlenen Emre, gelecek sezonda takımda sportif direktörlük görevini yürütecek ve transferlerde aktif rol alacak.

İtalyanca-İngilizce biliyor
Emre Belözoğlu'nun futbol kariyerinin yanı sıra başarılı geçmişi ve İtalyanca-İngilizce bilmesi yeni görevini yerine getirebilmesi için önemli bir avantaj olarak görülüyor.

İlgili Haberler
Comolli Fenerbahçe'yi zarara soktu! İşte 28 transfer Fenerbahçe'de Damien Comolli istifa etti
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Yüzbinlerce kamu personelini ilgilendiren karar! Tayin ile yer değişikliği
İmamoğlu'nun raporu Erdoğan'ın kararını etkilemedi! Yakında başlatıyoruz
Maria Sharapova röportaj verirken eski sevgilisi Grigor Dimitrov'un baskınına uğradı
Süleyman Soylu ameliyat oldu burnundaki kılcal damarlar yakıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Tarihin en büyük kur ataklarının etkilerini giderdik
Metin İyidil depremi! Kızı ve Nihat Özdemir'in oğlu olan damadı gözaltında
ÖNCEKİ HABERLER
10 yıllık pasaport harcı 2020 yeni pasaport ücretleri
Putin önermişti! Rusya'nın yeni başbakanı Mihail Mişustin oldu
Barcelona Futbol Para Ligi'nde zirvede
Sony yeni telefonlarının tanıtım tarihini duyurdu
Zihinsel engelli kadına tecavüzden 3 kişiye beraat kararı
2020 yılı okul tatilleri ne zaman 2. ara tatil hangi ayda?
Yorumlar