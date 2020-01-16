Putin önermişti! Rusya'nın yeni başbakanı Mihail Mişustin oldu

RUSYA parlamentosunun alt kanadı Duma, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Federal Vergi Dairesi Başkanı Mihail Mişustin’in başbakan olması önerisini kabul etti.

Duma’da yapılan oylamada Mihail Mişustin’in adaylığı oybirliği ile kabul edildi. Milletvekillerinin 383’ü olumlu yönde oy verirken, 41’i çekimser kaldı, adaylığı desteklemeyen milletvekili ise olmadı.

"Enflasyonu yüzde 4 seviyesinde tutacağım" vadi

Daha önce kabinede yeni yüzlerin bakan olarak görülebileceği mesajını veren Mihail Mişustin, Duma’da yaptığı konuşmada başlıca hedeflerinden bazılarını sıraladı. Rusya’nın makro-ekonomik istikrarını muhafaza edeceğini belirten Mişustin, enflasyonu yüzde 4 seviyesinde tutacağı ve ulusal projeler üzerinde çalışacağı vaadinde bulundu.

Mişustin ayrıca Putin’in üzerinde durduğu ekonomik gelişim programının hızlandırılması gerektiğini kaydetti.

Başbakan Dmitriy Medvedev’in istifasının ardından, Putin, Mişuhin’i başbakan olarak önermişti. Medvedev’e ise Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcılığı görevi önerilmişti.