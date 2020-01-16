Sony yeni telefonlarının tanıtım tarihini duyurdu

Son günlerde akıllı telefon sektörünün gündemini Galaxy S20, Huawei P40 ve Xiaomi Mi 10 gibi modeller belirliyor olsa da, MWC 2020 oldukça hareketli geçecek.

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülkedeki ofisini kapatan Sony Mobile telefon sektörünün kan kaybına yakalanan markaları arasına girmiş olsa da, her yıl olduğu gibi bu yılda MWC’de boy gösterecek. Barselona’da gerçekleştirilecek olan Mobil Dünya Kongresi 2020 fuarında yeni telefonlarını tanıtacak.

Gönderilen basın davetinde Sony’nin yeni modellerini 24 Şubat günü saat 08:30’da (CET) tanıtacağı ve etkinliğin canlı olarak yayınlanacağı belirtiliyor.

Beklentiler Xperia 5 Plus olarak adlandırılan yeni bir amiral gemisinin ve Snapdragon 765’den güç alan orta seviye bir modelin tanıtılması yönünde.

12 GB RAM’e ve Snapdragon 865 işlemciye sahip olan Xperia 3 geçtiğimiz ay Geekbench performans testinde boy göstermişti. Bu nedenle önümüzdeki ay düzenlenecek olan bu etkinlikte Xperia 3’ün tanıtılma olasılığı oldukça yüksek.