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Barcelona Futbol Para Ligi'nde zirvede

İhlas Haber Ajansı

Barcelona 840.8 milyon Euro geliri ile Futbol Para Ligi raporundaki listede ilk kez zirvede yer aldı. Rapora göre dünyanın en çok gelir elde eden 20 kulübünün gelirlerinin toplamı, bir önceki döneme oranla yüzde 11’lik artış gösterdi ve 9.3 milyar Euro'ya ulaştı.

Avrupa’nın ilk beş büyük liginde bulunan kulüplerin gelirlerinin açıklandığı, Deloitte Futbol Para Ligi raporu belli oldu.

Rapora göre en çok gelir elde eden 20 kulübün gelirleri geçen yıla göre artarken, yüzde 11’lik oranla 9.3 milyar Euro yükseliş kaydetti. Açıklanan gelir rakamlarına göre İspanyol ekibi Barcelona ilk kez bu listede zirvede oldu.

Gelirleri en fazla olan beş takım şu şekilde sıralandı:

Barcelona - 840.8 milyon Euro
Real Madrid - 757.3 milyon Euro
Manchester United - 711.5 milyon Euro
Bayern Münih - 660.1 milyon Euro
Paris Saint Germain - 635.9 milyon Euro

İlk 30’da Türkiye’den hiçbir takım yer almıyor
Futbol Para Ligi’nde bu sene hiçbir Türk kulübü yer almadı. Geçtiğimiz yıl, Galatasaray bu raporda 26. sırada bulunuyordu. Önceki yıllarda iki kez ilk 20’de olmak üzere Galatasaray 5, Fenerbahçe de 3 kez ilk 30’da yer almıştı.

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