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Maria Sharapova röportaj verirken eski sevgilisi Grigor Dimitrov'un baskın yaptı

Ünlü Rus tenisçi Maria Sharapova, röportaj verdiği sırada eski sevgilisi Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov canlı yayını bastı ve ortaya renkli görüntüler çıktı.

Grigor Dimitrov 2012-2015 arasında 3 yıl beraber olduğu eski sevgilisi Maria Sharapova'nın röportajına adeta baskın yaptı.

Sharapova, Lauro Siegmund'la yaptığı maçın ardından yorumcularla otururken ekranın görünmeyen kısmında Grigor Dimitrov duruyordu.

"O sürekli buraya bakıyor"

Sharapova, Dimitrov'u işaret ederek "O sürekli buraya bakıyor" dedi. Bunu duyan Grigor Dimitrov hızlı adımlarla masanın önüne geldi ve sohbete katıldı. Eski sevgilisine takılan Dimitrov, ortaya eğlenceli görüntülerin çıkmasına neden oldu.

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Maria Sharapova röportaj verirken eski sevgilisi Grigor Dimitrov'un baskınına uğradı
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