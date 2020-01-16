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Barışma bahanesiyle buluştu! Bıçakla tehdit edip tokatladı

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir kişi, sosyal medyada yaşadığı tartışma sonrası barışmak için buluştuğu 16 yaşındaki arkadaşını bıçakla tehdit edip ardından tokatladı.

Edinilen bilgiye göre, M.Ç.’nin sosyal medya üzerinden hakaretler ettiği Mehmet İ.U. (16), daha sonra arkadaşının barışma teklifini kabul ederek buluştu. İddiaya göre Mehmet İ.U.’yu Saray Caddesi’nde bir işletmeye götüren M.Ç., arkadaşına önce bıçakla ölüm tehditleri savurdu, ardından da tokatlar savurdu. M.Ç., attığı tokatlar sırasında arkadaşına hakaretlerde bulunurken, B.B. isimli şahıs darp girişimini kayıt altına aldı. Durumu öğrenen gencin ailesi Şehit Özen Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.

Oğlunun darp edilme görüntülerini gördüğünden bu yana psikolojik sorunlar yaşadıklarını söyleyen anne Fethiye U., yetkililerin şahıslara caydırıcı cezalar vermesini istedi. Fethiye U., “Oğlum eve geldiğinde yüzünde kızarıklık gördüm. ’Oğlum yüzüne ne oldu?’ dedim, ‘Yok anne bir şey yok’ dedi ama o gün üzgündü. Odasına çekilerek içlenip ağlıyordu. Birkaç gün sonra oğlum telefona gelen mesaja bakarak ağlamaya başlamış, babası ne olduğunu sormuş, babasına da ‘Bir şey yok baba’ demiş. Eşim daha sonra telefonu alarak görüntüleri görmüş, daha sonra da bana gösterdi. Ardından da polisleri arayarak, Şehit Özen Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetlerimizi bildirdik. Biz bu durumdan çok rahatsız olduk. Görüntüleri gördükten sonra 2 gündür uyumamışız, çocuğumun psikolojisi çok bozuldu. Bugün sabahtan beri hastanedeyiz, psikolojik tedavi görüyoruz. Biz bile çok etkilendik. Ben bu duruma yetkililerin el atmasını istiyorum. Gerçekten çok mağdur olduk. Çocuğumun psikoloji gerçekten çok bozuldu, hatta bizim bile bozuldu” dedi.

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