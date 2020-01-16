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Miray Daner'le aşk yaşarken başka bir kadınla konuşan Kubilay Aka: Ben sapık değilim

Oyuncu Kubilay Aka'nın Miray Daner'le sevgiliyken bir kadınla mesajlaştığı ortaya çıktı. Genç bir kadınla konuşmaları ifşa edilen Aka 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak günlerdir tehdit edildiğini ve konu hakkında savcılığa şikayette bulunduğunu söyledi.

Oyuncu Miray Daner'le aşk yaşarken İzmir'de 25 yaşında bir üniversite öğrencisi ile mesajlaşan Kubilay Aka'nın genç kıza cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı. Mesajları ifşa olan Kubilay Aka, canlı yayına bağlanarak yaşadıklarını anlattı.

MİRAY'LA AŞK YAŞARKEN BAŞKA BİR KADINLA KONUŞTU
Meslektaşı Miray Daner ile birlikteyken 25 yaşındaki bir kadınla mesajlaşan Aka, genç kızın kendisine Miray ile olan ilişkisini hatırlatması üzeri Akay "İlişkimizde kopmalar yaşıyoruz ciddi bir şey yaşamıyoruz. Bu yaşta birinin ciddi bir ilişki yaşaması doğru değil" yanıtı verdi. Aka ayrıca genç kıza Miray yanındayken de mesajlaşabileceğini de söyledi.

"TEHDİT EDİLİYORUM"
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının ortaya çıkardığı haberler üzerine programa telefonla bağlanan Aka, "Ben birkaç gündür tehdit ediliyorum bu kız tarafından. Bu durum için savcılığa başvuracağım. Paylaşımlardan haberdar değilim. Henüz bakmadım da. Ne olursa olsun benim bir insanla aramda özel konuşmaları afişe etmeleri doğru değil. Dün akşamda bunun için karakoldaydım. Savcılıkla çözeceğiz konuyu."

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