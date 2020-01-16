Kanal İstanbul'dan çıkacak gaz kadın ve erkekleri kısırlaştıracakmış

Barış Yarkadaş ile Hasan Öztürk arasında İBB'nin düzenlediği çalıştaydaki Kanal İstanbul iddialarıyla ilgili tartışma yaşandı.

Çalıştaya davet edilen Prof. Dr. Cemal Saydam'ın iddiasını bir kez daha gündeme getiren Yarkadaş, Kanal İstanbul'da ısrar edilmesi halinde ortaya çıkacak gazın kısırlaşmaya neden olabileceğini söylediğini aktardı.

Barış Yarkadaş şunları söyledi:

-Deniz bilimi insanı Cemal Saydam'ın uyardığı şey şu: Kanal istanbul yapılırsa buradan çıkacak zehirli gaz hidrojen sülfür (çürük yumurta) kısırlaşmaya yol açar

Yarkadaş'ın bu sözleri üzerine İzmir örneği veren Hasan Öztürk, benzer çürük yumurta kokusunun Körfez'de yıllardır var olduğunu belirtip, "İzmirliler niye kısırlaşmamış' diyerek komik bir iddia olduğunu söyledi.