POLİTİKA

Çavuşoğlu: "Libya'da savaşacak Suriyelilere Türk vatandaşlığı iddiası doğru değil"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ortaya atılan iddianın tamamen yalan olduğunu, Türk vatandaşlığının nasıl alınacağının kanunlarda belli olduğunu söyledi.

Türkiye ile Libya arasında ilişkiler günden güne güçlenirken muhalefet cephesinden farklı bir konu gündeme getirildi.

Libya'da 6 ay boyunca savaşacak Suriyelilere Türk vatandaşlığı ve para verileceği iddia edildi.

Konu bizzat Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na soruldu.

CNN Türk canlı yayınında Ahmet Hakan'ın sunumuyla ekrana gelen Tarafsız Bölge programında bu soruyu yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, iddiaların tamamane yalan olduğunu söyledi.

"SURİYELİLER ÜZERİNDEN MUHALEFETİN YANLIŞ TUTUMU.."
Bakan Çavuşoğlu, "Bu iddialar tamamen gerçek dışı. Suriyeliler üzerinden muhalefetin çok yanlış tutumları oluyor. Bunun bir insani dram olduğunu çabuk unutuyoruz.

HİÇBİRİ DOĞRU DEĞİL
O iddiaların hiçbirisi doğru değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının nasıl alınacağı kanunlarda belli. Dolayısıyla milletvekillerimizin ve siyasetçilerimizin de gerçek dışı, hayal ürünü iddialara inanıp ya da inanmak isteyip gündeme getirmesi doğru değil." şeklinde konuştu.

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