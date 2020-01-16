Fatih Terim: O tuzağa artık düşmem

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçı sonrası iptal edilen gol için imalı ifadeler kullandı.

''Emre'ye çok sevindim''

Maçı değerlendiren Fatih Terim, "Nasıl oynamamız gerektiğinin sinyallerini yavaş yavaş verdik. Önemli pozisyonlar bulduk. Rizespor ile içeride oynamak kolay değil. Emre'ye çok sevindim: Burada ayağı kırıldı, burada sahaya çıktı. Lig hepimize hayırlı olsun." dedi.

''Her gün daha iyi olacak görünüyor''

"Esasında istediğimiz oyun yavaş yavaş geliyor" diyen Terim şöyle konuştu, "Bütün maç boyunca oyunun kontrolünü elinde bulunduran, pas trafiğini iyi ayarlayan, bazı pas istasyonlarında bazı hatalar yapan ancak yüksek farkla oyunu domine eden Galatasaray önemliydi. Oyunun hiçbir bölümünde deplasmanda oynayan takım görüntüsü vermedik. Pozisyonlar buldular, direkten döndü. Zengin bir repertuarınız olursa, özellikle hücumda hem oyuncu bakımından hem oyun anlayışı bakımından; tek sıkıntımız defans arkasına sprint yapacak arkadaşımız azdı. Jesse ve Henry'yi kullanamayınca Emre Mor'u koydum. Martin ve Ömer çok kenarda kaldılar. İkinci yarı içeri daha çok girdiler. Beklerimize daha rahat yol açıldı. Her gün daha iyi olacak görünüyor."

"O tuzağa artık düşmem"

Maçın son dakikalarında iptal edilen gol pozisyonu sonrası bitiş düdüğünü beklemeden soyunma odasına gitmesiyle ilgili tepki gösteren Fatih Terim, "İçeri giriyorum. O tuzağa artık düşmem. Ceza yemek istemiyorum. Çünkü; ben size sorayım, "18'in ierisinde rakip forvetin ayağına basarsanız penaltı mı, değil mi?" Burada hakemler o bu demiyorum. Hiçbirinin kötü niyetli olduğuna inanmıyorum. Ceza yememek için dikkatle ve özenle seçiyorum kelimeleri.