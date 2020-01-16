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Adana'da dehşete düşüren silahlı saldırı anbean kamerada

Adana'da pastanede arkadaşlarıyla oturan bir kişinin silahlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybetmesi saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Pınar Mahallesinde 13 Ocak günü meydana geldi. Bedirhan Bayraktar (36) arkadaşlarıyla buluştuğu pastanede otururken, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bu sırada yanında bulunan bir kadın ise mermilerden son anda kurtuldu. Zanlı ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Polis olayla ilgili 4 zanlıyı gözaltına aldı, tabancayı kullanan zanlı aranıyor.

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