DÜNYA

Hindistan'da traktör ikiye ayrıldı! O anlar kamerada

Hindistan'da aşırı yüklü bir traktör, başka bir araç tarafından çekilmesi için halatla araca bağlandı, ancak aracın hareket etmesiyle traktör ikiye ayrıldı. Bir görgü tanığı o anları kameraya aldı.

Olay, ülkenin Uttar Pradesh eyaletindeki Faizabad şehrinde meydana geldi. Yük vagonuna aşırı yükleme yapılınca motor gücü yetmeyen traktör yolda ilerleyemedi. Bunun üzerine traktör ön kısmından başka bir araca halatla bağlandı. Diğer aracın hareket etmesiyle traktör ikiye ayrıldı.

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