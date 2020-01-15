Hindistan'da traktör ikiye ayrıldı! O anlar kamerada

Olay, ülkenin Uttar Pradesh eyaletindeki Faizabad şehrinde meydana geldi. Yük vagonuna aşırı yükleme yapılınca motor gücü yetmeyen traktör yolda ilerleyemedi. Bunun üzerine traktör ön kısmından başka bir araca halatla bağlandı. Diğer aracın hareket etmesiyle traktör ikiye ayrıldı.