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Ali Koç: Bu kahpe örgüte karşı olmak kolay!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şike davasıyla ilgili yaptığı açıklamada ''Bugün geldiğimiz nokta da Türkiye çok değişti, şimdi bu kahpe örgüte karşı olmak kolay! O gün köprüye ilk Fenerbahçeliler çıktı, bunlar unutulmasın." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle haklarında dava açılan 7'si tutuklu 107 sanığın yargılanmasına bugün devam edildi.

''Bu sadece Fenerbahçe'nin değil, Türkiye'nin davası''
Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç şu ifadeleri kullandı;

"Kumpas davasında da sonucun bu yıl biteceğini düşünüyoruz. Bu davalar uzun süredir devam ediyor. Kulübümüzün avukatları bunu yakından takip ediyor. İnandığımız sonuca kavuşacağımızı biliyoruz. Bu sadece Fenerbahçe'nin değil, Türkiye'nin davası.

''Türkiye çok değişti, şimdi bu kahpe örgüte karşı olmak kolay!''
Vicdanı olan, olaylara objektif bakan, taraftar gözüyle değil, insani gözle bakanlar Fenerbahçe'nin mücadelesine büyük saygı duymuştur. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın liderliğinde topyekün bir mücadele sergiledik. Bunu sonuna kadar götüreceğiz. Davanın Fenerbahçe için ne demek olduğunu biliyoruz! O zamandan bugüne Silivri kampüsü gelişmiş, her şey çok değişti ama bizim davada bir gelişme yok. Bugün geldiğimiz nokta da Türkiye çok değişti, şimdi bu kahpe örgüte karşı olmak kolay! O gün köprüye ilk Fenerbahçeliler çıktı, bunlar unutulmasın.

''Haklı davamızdan vazgeçmiş değiliz''
Fenerbahçe'ye bu kahpe saldırıyı yapan; her yerden bize saldıran, medyasından, polisinden, savcısından, devletin kılcal sirayet etmiş, tüm rüzgarı arkasına almış Fenerbahçe'nin yalnız kalmış dünyada.
2019 yılının sonunda sonuçlanmasını beklediğimiz yargıtay davasının sonuçlanmaması, usulden gecikiyor olması bizi üzmüştür. Haklı davamızdan vazgeçmiş değiliz. Bu sadece sonucu, ertelemiştir.

''Fenerbahçe'ye sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum''
Hafta sonu yaptığım açıklamalarda camiamızın ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gördük. Onlara da teşekkür ediyorum. Her platformda Fenerbahçe'ye sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum. Haklı kupamız, tertemiz kupamız o zaman bizden alınmaya çalışılmıştı. Bu dönemde de yine şampiyonluğumuza göz dikildi, aktörler farklı. Sanki şimdi de benzeri yapılmaya çalışılıyor."

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