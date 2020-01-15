POLİTİKA

Temel Karamollaoğlu, AK Parti belediyeciliğini eleştirdi

Belediye başkanı transferlerini eleştiren Karamollaoğlu, AK Parti belediyeciliğinin kötü olduğu için İstanbul ve Ankara'nın el değiştirdiğini söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün partisinin haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BELEDİYE BAŞKANLARININ PARTİ DEĞİŞTİRMESİ

Karamollaoğlu, bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmesi nedeniyle eleştirilerini sıraladı.

AK Parti'nin belediyecilik konusunda başarısız olduğunu savunan Saadet Partisi Genel Başkanı, "Bazıları diyor ki bu bizim konumuz değil belediye başkanları hükümet partisine katılmak istiyor. Ne yapalım? Herkes bizi seviyor.' İşi bu kadar basitleştirmek, işi bu kadar hafife almak hakikaten herkesin becerebileceği bir iş değil.

PEKİ NİYE İSTANBUL İLE ANKARA'YI KAYBETTİ

Şimdiye kadar belediyeciliği o kadar iyi yapmışlar ki bunun neticesinde şimdi geldikleri merhale ne? Sevgi belediyeciliği mi aşk belediyeciliği mi? Böyle bir tarifle milletin üzerinde etki meydana getiriyor. Peki niye İstanbul ile Ankara'yı kaybetti? Niye diğer şehirleri kaybetti?

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