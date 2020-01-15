Erdoğan açıkladı! Sosyal Konut Projesi'ne 1 milyon 92 bin 741 kişi başvurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi açılışında yaptığı konuşmada 100 bin sosyal konut projesine yapılan başvuru sayısını açıkladı. Aynı zamanda Erdoğan 'Akıllı şehir uygulamalarında dünya pazarlarına ihracatçı olarak gireceğiz' diyerek "Ülkemizde ister belediyeler, ister diğer kurumlar veya özel sektör tarafından hayata geçirilecek tüm akıllı çözüm uygulamalarının birbiriyle uyumlu olması kritik öneme sahiptir. Aksi takdirde Türkiye, teknoloji çöplüğüne döner" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Dün şehir yönetimleri en temel ihtiyaçları karşılayamaz durumdaydı. Bugün akıllı belediyeciliği konuşuyoruz. Her yeni dönem beraberliğinde yeni ihtiyaçları getiriyor.

- İstanbul Büyükşehir Başkanlığı'na seçildiğimde aldığım şehir manzarası ile bugünkü İstanbul arasında dağlar kadar fark vardı.

Şehirlerimizde tarihi ve kültürü koruyacağız

- Çağının ötesine geçemeyen şehirler, bir süre sonra cazibelerini yitirmeye mahkûmdur. Şehirlerimizde bir yandan tarihi, kültürü, medeniyeti koruyacak, diğer yandan yeni ihtiyaçlara uygun yatırımlara yöneleceğiz.

- Akıllı şehir hizmetleriyle insanların hayat kalitelerini ne kadar yükseltebilir ve kolaylaştırabilirsek, vatandaşlarımızın bu işi sahiplenme düzeyini o derece yüksek tutabiliriz.

Yaşlı, kadın, çocuk, engelli dostu olmayan, günün 24 saati sokaklarında huzurun kol gezmediği şehir akıllı olsa ne olur olmasa ne olur.

Şahsiyeti olmayan, insanı öncelemeyen, dört bir yanında ilim, irfan, sanat ocakları tütmeyen bir şehrin aklı da olmaz.

100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne 1 milyon 92 bin 741 kişi başvurdu.

- Ülkemizde ister belediyeler, ister diğer kurumlar veya özel sektör tarafından hayata geçirilecek tüm akıllı çözüm uygulamalarının birbiriyle uyumlu olması kritik öneme sahiptir. Aksi takdirde Türkiye, teknoloji çöplüğüne döner.

- Rastgele, keyfekeder, plansız, programsız, hesapsız, kitapsız iş yapma devrine geri dönüşe izin veremeyiz.