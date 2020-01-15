Hakan Şükür'den yeni UBER açıklaması: Bulaşıkcılık yaptım

Firar ettiği ABD'de sıfırı tüketen Hakan Şükür'ün UBER şoförlüğü yaptığı ortaya çıkmıştı. Konu medyaya manşet olunca Hakan Şükür sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Şükür UBER konusunun yanlış anlaşıldığını belirtip 'Bu işi sürekli yapmıyorum, zaten eşim de izin vermez' dedi. ABD'de bulaşıkçılık ve garsonluk yaptığını itiraf eden Hakan Şükür, 'mağdur rolü' yapıyor eleştirilerine de yanıt verdi. Şükür'ün açıklamasının son kısmı ise FETÖ'yle ilgili ve hayli dikkat çekici. İşte Hakan Şükür'ün UBER şoförlüğüne ilişkin yeni açıklamaları:

UBER şoförlüğü mesleğim değil : -Dünya medyasına verdiğim bir röportajla yağmur gibi haber oldum. Ben sporun içinde kalmak istiyorum yaşadıklarımla ilgili bir şeyler anlatmak istemiyorum. Çok şükür hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Dünya basınına mağduriyetimi anlatırken UBER'i söyledim. Zaman zaman keyif için yapıyorum. Bunu meslek olarak yapmıyorum.

Mağdur rolü yapmıyorum : -Burdan bir şey devşirmeye çalışmıyorum. İnsanlara bizi mağduriyet devşirmeye çalışıyor gibi gösteriyorlar. Evet ben mağdurum. Saklayacak bir şey yok. Allaha çok şükür dimdik ayaktayım, sadece ülkede bir çok altına pisletmişin ortamı ve bu ortamın esiriyim. Kime ait olursa olsun, birilerinin suçunu paylaşmak mümkün değil. Bunu tüm dünya biliyor. Sadece bunu anlatabilecek önemli insanlara ihtiyaç var. Bizler ülkesini vatanını milletini çok seven (kişileri değil) en yükseğinden en alçağına kadar bu durum Türkiye'de mevcut.

Bulaşık yıkadım : -UBER konusu benim mesleğim değil. Cafe işlettim. Çok küçük bir hisseyle orda ortaktım. Cafede garsonluk yaptım, kahve sattım, bulaşık yıkadım. İnsanlarla iletişim kurmak için burdaki kültüre adapte olmak için yaptım. Elbette para kazanma ihtimaliniz varsa bunu yaparsınız. Ama çok ciddi maddi zararlar gördüm. Çeşitli işler yaptım. Kitap yatmaya çalıştım. Online sistemden, Çeşitli işlere girmeye çalıştım.