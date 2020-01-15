SPOR

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'ndan Ali Koç'a ağır sözler

Trabzonspor eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bordo-mavili kulübü hedef alan açıklamalarına sert yanıt verdi.

Bir dönem Trabzonspor'da başkanlık yapan İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bordo-mavili kulübü hedef alan ve 'Trabzonspor sırtını devlete dayayan kulüptür' sözlerine yanıt derdi.

Ali Koç'u yerden yere vuran İbrahim Hacıosmanoğlu şu ifadeleri kullandı;

''Son günlerde kamuoyunu hareketlendiren her zamanki gibi başarıyı yakalayabilmek için kirli oyunlara başvuran aslında bu ülkenin güzide kulüplerinden biri olan Fenerbahçe'nin giden başkanları da fark etmiyor gelen başkanları aynı üslubu kullanıyor. 2011'de şampiyonluğumuzu almaya kalktılar diyor şimdi de şampiyonluğumuzu engelleyecekler diyor. Bu ülkede hukuk adalet olmuş olsaydı çaldığınız şampiyonluğu iade ederdiniz.

''Devleti sömüren grupların başında gelirsiniz''
Ne yazık ki bu sene de sezona kötü başlamalarına rağmen sihirli bir elle şampiyonluk potasına girdiler. 'Şampiyon olamayız' endişesiyle kirli oyunlara başladılar. Neymiş Trabzonspor sırtını devlete dayamış. Bu ülkede spor kulübü olarak da devletten faydalanan sizlersiniz grup olarak da bu devleti sömüren grupların başında gelirsiniz. Dünyayı yöneten emperyalist güçleri bir ahtapot olarak düşünün. Siz de o ahtapotun ya kolu ya da bacağısınız bu ülkede. Bu güçlerin gövdesini oluşturduğu ahtapotun her ülkede kolları var. Siz oradan aldığınız güçle bu ülkede kirli oyunlarınızla manşet attırıp iktidar değiştirdiniz ama herhalde gücünüzü kaybettiniz. Öyle görünüyor. Recep Tayyip Erdoğan, dünyadaki emperyalist güçlerin nasıl ezberini bozduysa sizin de ezberinizin bozulduğu anlaşılıyor.

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