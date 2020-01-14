Dünyanın en tehlikeli pazarı Maeklong!

Tayland’ın yerel pazarı olan “Maeklong Railway Market” in tam orta yerinden bir tren yolu hattı geçiyor. Üstelik de gayet işlek! Trenlerin her gün yaklaşık 8 kere pazarı ziyaret ettiği söyleniyor.

Pazarcıları uyarmak için tren, gelmeden birkaç dakika önce yüksek sesle bir uyarı zili çalıyor. Böylece pazarcılar tezgahlarını tren raylarının üzerinden bir çırpıda kaldırıp brandalarını toparlayarak her gün gelen bu misafirlerine yol açıyorlar. Tren geçtikten sonra sanki az önce garip bir şey yaşanmamış gibi her şey eski haline dönüyor.



Yerel halk tarafından "şemsiyesi kapalı market" anlamına gelen Talat Rom Hoop olarak adlandırılan pazarda meyve, sebze, et, deniz ürünleri, tatlı atıştırmalıklar, kıyafet, çiçek; kısacası ihtiyacınız olan her şeyi bulabilirsiniz.