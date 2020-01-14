Ekrem İmamoğlu'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Devran" adlı kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununu izlemesi tartışmalara neden olmuş başta siyasiler olmak üzere bir çok kesimden tepki almıştı. Ardından peş peşe açıklamar geldi. İmamoğlu gelen eleştirilere bugün cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Eğer sıkıyorsa Diyarbakır'a git

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Ana muhalefet, bunların ikizi durumunda olan, malum parti ile tiyatro izliyor. Terörden cezaevinde yatan şahsın (HDP'li Demirtaş) eserini sergileyerek, kalkıp bunu birlikte izliyorlar. Siz kendiniz tiyatrosunuz. Eğer sıkıyorsa Diyarbakır'a git, oradaki annelerin gözyaşlarına ortak ol." demişti.

Bahçeli: Tiyatronuzu gidin Kandil'de kurun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yaptığı açıklamada "Terörist Demirtaş’ın Devran isimli sözde kitabından tiyatro oyunu çıkarıp buna övgü düzenler bu milletin ruh köküne yabancı olanlardır. CHP’ye diyorum ki, çadır tiyatronuzu ya gidin Kandil’de kurun, ya da Pensilvanya’ya açın." ifadelerini kullanmıştı.

Soylu'dan oyunu izleyen Kadir İnanır'a tepki!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yaptığı açıklamada sanatçı Kadir İnanır üzerinden oyunu izlemeye gidenlere tepki göstermişti. Soylu, "Selahattin Demirtaş bir tiyatro yazıyor. Birileri de karşısına geçip o tiyatroyu seyrediyor, alkışlıyor. Eksik yapmışsınız Kadir Efendi. Eksik yapmışsınız o tiyatroya gidenler. O tiyatronun bir tarafına şehit edilen Yasin Börü'nün de fotoğrafını assaydınız, katledilen 39 kişinin de fotoğraflarını assaydınız. Elinizdeki, kanları tiyatro oyunları ile temizleyemezsiniz." ifadelerini kullanmıştı.

Peş peşe gelen tepkilerin ardından açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Keşke bu kadınların yaptığına 10-15 kadın daha eklense. Açıkçası destekliyorum. Sadece tek üzüldüğüm ve üzülerek takip ettiği şey, devlet adamlığına yakışmayan cümlelerin hala kuruluyor olması." ifadelerini kullandı.