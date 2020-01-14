Erdoğan'dan Kanal İstanbul çıkışı: Sadece 500 bin kişilik konut alanına izin verilebilecek

Meclis'te AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyle zincirleme yapmakla bunu engelleyemezsiniz. Bizim işimiz eser üretmek, onların işi boş boş konuşmaktır. " ifadeleriyle Kanal İstanbul'un yapılmaması için el ele tutuşarak zincir eylemi yapanları eleştirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iptal ettiği proje ile ilgili de konuşan Erdoğan, "İstanbul'da İkitelli'de dev bir hastane yapıyoruz. Oranın raylı sistemini de bundan önce AK Partili belediye yapma sözü vermişti. Şimdi gelmiş 'yapmam' diyor. Yahu istediğin kadar yapmam de, biz o projeyi de hayata geçireceğiz ve onu da süratle yapacağız." diyerek sert tepki gösterdi.

"Montrö'ye göre boğazdan geçen gemiyi engelleme hakkımız bulunmuyor." diyen Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"En küçük fikirleri de bulunmuyor"

Sözlerimin başında dünyadaki mücadelenin artık iç politika, dış politika ayrımını ortadan kaldırıldığını söylemiştim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü inşa edilirken, Kanal İstanbul'a verdikleri tepkinin kelimesi kelimesine aynısını söylemişlerdir. Emin olun Kanal İstanbul'a karşı çıkanların bu konu hakkında en küçük fikirleri de bulunmuyor. Bu işin ne olduğunu biz de arkadaşlarımız da defaatle anlattık. Şimdi Kanal İstanbul'un ne olduğunu bir kez daha anlatayım ki sonra haberimiz yoktu demesinler.

Montrö tartışması

İstanbul Boğazı, yılda ortalama 45 bin geminin geçtiği günde 500 bin kişinin taşındığı üzerimizdeki yük ve insan trafiği baskısının her geçen yıl arttığı bir yer haline gelmiştir.

Montrö'ye göre boğazdan geçen gemiyi engelleme hakkımız bulunmuyor. Kazaları önlemede yetersiz kalıyor.

Şehrin iki yakası arasındaki deniz trafiğini engellemek de ekonomik ve sosyal olarak mümkün değil.