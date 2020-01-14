Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında Sözcü'ye destek çıktı

Geçen yıl bütçe görüşmeleri ve TBMM’nin tatile girmesiyle son olarak 3 Aralık’ta grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 40 gün sonra ilk kez kürsüye çıktı.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

- Cumhuriyet Halk Partisi olduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti’nde 82 milyon vatandaşımızın endişeye kapılmasına gerek yok. Herkesin bir umudu var, o umudu büyüteceğiz.

Devlet adaleti tesis etmekle görevlidir

- Gazilerimiz onurumuzdur. Gazilere karşı gelen bir saray iktidarı var. Ama sonuna kadar mücadele edeceğiz. Gazilere karşı mahçup bir parlamentoyuz. Onların haklarını veremedik.

- Devlet adaleti tesis etmekle görevlidir. 'Gaziler onurumuzdur' diye az evvel pankart açtı arkadaşlarımız. Bu iktidar ne yaptı? Gazilerimizin maaşını iptal etti. Allah aşkına bu mudur adalet?

- Gazilerimiz endişe etmesin haklarını sonuna kadar savunacağız. Gazilerimiz onurumuz, şerefimizdir. Gazilerin haklarını elinden alan bir saray iktidarı var. Benim size namus sözümdür, bunun mücadelesini vereceğiz. Tasarrufu bula bula öğrencinin yemeğinde mi buldun? Tasarruf yapacaksan dolarla garanti verdiğin köprüden, hastaneden, havalimanlarından tasarruf yap.

Basını esir almak istiyorlar ama direnenler hep olacak

- Basın İlan Kurumu’na talimat veriyorlar. BirGün, Evrensel, Cumhuriyet gazetelerine ilan vermeyin diye. Niçin? Çünkü sarayı eleştiriyorlar. Basını esir almak istiyorlar ama direnenler hep olacak.

- Asgari ücret bugün açlık sınırının altında. 2020 yılında açlık sınırının altında. Saray’da oturanların işsizlik sorunu yok. İş arama gibi bir dertleri yok. Konteynerden ekmek toplayanı bilmiyorlar.

-Anne işsiz, baba işsiz, çocuk işsiz. Faturaları ödeyemiyorlar. İşsizliğin farkında bile değiller. İş var kardeşim diyorlar. Doğru var, sadece sarayda var. İşsizliğin yuvaları yıktığını, nasıl bir sosyal felaket olduğunu bilmiyorlar. İşsiz nasıl geçinecek? Bu iktidar kimden yana? Fakir fukaradan mı, hortumculardan mı?

SÖZCÜ gazetesi FETÖ ile mücadelenin bayraktarlığını yaptı

- Osman Kavala 805 gündür hapiste. AİHM serbest bırakın dedi. Kararları uygulamıyorlar. Yüzlerce gazeteci hapiste. SÖZCÜ davası bunların en ilginç olanı. Oturdular hapis cezası verdiler. Emin Çölaşan’a, Necati Doğru’ya Metin Yılmaz’a… FETÖ’den hapis cezaları verdiler. Aklı başında olan herkes biliyor ki FETÖ ile mücadelenin bayraktarlığını SÖZCÜ gazetesi yaptı. Şimdi SÖZCÜ gazetesini FETÖ’cü diye yargılayıp hapis cezası veriyorlar. Medyamızın ‘amiral gemisi’ olan SÖZCÜ gazetesine ve yazarlarına şükranlarımızı sunuyoruz, hiçbir baskıya boyun eğmediğiniz için…